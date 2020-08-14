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Fed’den dijital para birimi çalışması

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2020 09:14 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Fed'in dijital para birimine yönelik aktif bir araştırma ve deneme çalışması yürüttüğünü bildirdi.

Fed’den dijital para birimi çalışması

Fed'in San Francisco şubesince düzenlenen bir etkinlikte konuşan Brainard, doların rolü göz önüne alındığında Fed'in dijital para birimleriyle ilgili araştırma yapması ve politika geliştirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Brainard, "Fed, muhasebe teknolojileri ve dijital para birimlerinin potansiyel kullanımıyla ilgili aktif olarak araştırma ve deneme çalışmaları yürütüyor." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda nakidin dijital eşdeğerini sunmak için yenilikçi teknolojilerin araştırıldığını aktaran Brainard, nakit ve diğer ödeme seçeneklerinin tamamlayıcısı olarak dijital para birimlerinin fırsatlarını, zorluklarını ve kullanım durumlarını değerlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Brainard, ABD dolarına yönelik güçlü talebin devam ettiğine işaret ederek, halkın çeşitli ödeme seçeneklerine erişimini sağlamakta kararlı olduklarının altını çizdi.

KAYNAK:AA

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