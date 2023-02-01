FED faiz kararı açıklaması ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2023 FED toplantı tarihleri!

1 Şubat FED faiz kararı bekleniyor. FED faiz toplantısı en son aralık ayında yapılmış ve 50 baz puan faiz artırımına karar verilmişti. Amerika Merkez Bankası, enflasyonda beklenen düşüşle beraber faiz artırımı hızının da yavaşlayacağını duyurmuştu. Peki FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 FED toplantı tarihleri!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. FED faiz kararının bugün Türkiye saati ile 21.30'da açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasalar, Fed'in faizleri yüzde 70 ihtimalle 25 baz puan artırabileceğini öngörüyor. Yüzde 30 ihtimalle ise 50 baz puanlık bir artış bekleniyor.

Fed geçen sene art arda 7 kez faiz artırma kararı almıştı ve politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkarmıştı.

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ