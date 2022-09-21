FED faiz kararı açıklandı mı? 21 Eylül FED faiz kararı ne oldu?

Bilindiği üzere FED'in, bu sene birkaç defa faiz artırımına gitmesi bekleniyordu. Dolar başta olmak üzere dünya piyasasını etkileyen FED faiz kararı, toplantı sonucunda belli oldu. Peki 21 Eylül FED faiz kararı ne oldu? Toplantının ardından yapılan açıklamada, faizin yükseltildiği bilgisi geçildi. İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini 75 baz puan artırdı ve yüzde 3,00-3,25 aralığına çıkardı. FED tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemlerde de faiz artışının sürmesinin uygun olacağı bilgisi verildi.

FED BAŞKANI AÇIKLADI!

FED Başkanı Jerome Powell açıklamalarındai enflasyona sık sık değindi. "Fiyat istikrarı olmadan ekonomi hiç kimse için işe yaramaz." diyen Powell, "Enflasyonu yüzde 2’lik hedefimize getirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"ABD EKONOMİSİ YAVAŞLADI"

Harcanabilir gelirlerde azalma olduğuna dikkat çeken, ABD ekonomisinin ve yüksek ipotek faizleriyle emlak sektörünün yavaşladığını söyleyen Powell, "Enflasyon yüzde 2’lik hedefimizin çok üzerinde. Fiyat baskıları çok fazla. Benzin fiyatları son aylarda biraz geriye gelse de geçen yılın çok üzerinde. Enflasyon riskleri yukarı yönlü. Faiz artırımlarına devam etmek gerekli olacak." dedi.

