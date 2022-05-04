FED faiz kararı açıklandı mı? 4 Mayıs FED faiz kararı ne oldu?

ABD'de görülen yüksek enflasyon, FED'in 2022 yılı içerisinde birkaç defa faiz artırımına gideceği yorumlarını ortaya koydu. Beklentiler, FED'in faizleri yükseltmesi yönündeydi. FED faiz kararı dolar başta olmak üzere dolara endeksli olan petrol, altın gibi emtiaların fiyatlarını da belirleyecek. Peki 4 Mayıs FED faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

FED faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi politika faizini 50 baz puan artırdı ve böylece yüzde 0,75-1,00 aralığına yükselmiş oldu. FED, geçtiğimiz Mart ayında 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımı kararı aldı.

22 YIL SONRA BİR İLK!

FED, bu faiz artırımıyla birlikte 2000'den beri gerçekleşen en büyük faiz artışını yaptı. Bilindiği üzere geçtiğimiz Mart ayında 2018’den beri ilk defa faiz artırımı kararı almış ve politika faizini 25 baz puan artmıştı.

