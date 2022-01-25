FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak 2022 FED faiz kararı ne olacak?

ABD'de açıklanan verilere göre son yılların en yüksek enflasyonu gerçekleşti. Bu sebeple ABD Merkez Bankası FED, 2022 içinde birçok kez faiz artırımına gidebileceğini açıkladı. FED faiz toplantısında alınacak faiz kararı dünya piyasasını ilgilendiriyor. Yatırımcıların merakla beklediği toplantı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak. Uzman isimler FED faiz kararının, faiz artırımı yönünde olabileceğini vurguluyor.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak olan faiz kararının toplantı sonrası, FED başkanı Jerome Powel tarafından açıklanması bekleniyor. FED toplantısı ABD saatine göre yapılacak ve açıklanacak. Karar, Türkiye saatiyle gece yarısını geçtiğinde açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Son toplantıda politika faizi yüzde 0.25 aralığında sabit tutuldu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırılması kararı alındı. Ayrıca son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimali değerlendirildi.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.



