FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak 2022 FED faiz kararı ne olacak?

FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak 2022 FED faiz kararı ne olacak?

25.01.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya piyasasının gözü FED faiz kararına çevrildi. Doların yönünü belirleyecek olan FED faiz kararı aynı zamanda emtia, kripto, hisse gibi yatırım araçlarını da etkileyecek. FED'in 2022'de birçok kez faiz artırımı yapabileceğinin açıklanmasının ardından ocak ayı toplantısının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak 2022 FED faiz kararı ne olacak?

ABD'de açıklanan verilere göre son yılların en yüksek enflasyonu gerçekleşti. Bu sebeple ABD Merkez Bankası FED, 2022 içinde birçok kez faiz artırımına gidebileceğini açıkladı. FED faiz toplantısında alınacak faiz kararı dünya piyasasını ilgilendiriyor. Yatırımcıların merakla beklediği toplantı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak. Uzman isimler FED faiz kararının, faiz artırımı yönünde olabileceğini vurguluyor.

FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne olacak?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak olan faiz kararının toplantı sonrası, FED başkanı Jerome Powel tarafından açıklanması bekleniyor. FED toplantısı ABD saatine göre yapılacak ve açıklanacak. Karar, Türkiye saatiyle gece yarısını geçtiğinde açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Son toplantıda politika faizi yüzde 0.25 aralığında sabit tutuldu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırılması kararı alındı. Ayrıca son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimali değerlendirildi.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
İran, Türkiye'ye doğal gaz arzını durdurdu! Gerekçesi...İran, Türkiye'ye doğal gaz arzını durdurdu! Gerekçesi...
Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp...

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp...

Elektrik tarifesinde değişiklik sinyali

Elektrik tarifesinde değişiklik sinyali

BOTAŞ açıkladı: Doğal gaz depoları boş mu?

BOTAŞ açıkladı: Doğal gaz depoları boş mu?

Bitcoin toparlanırken gelen kötü haber! Henüz etkilenmedi

Bitcoin toparlanırken gelen kötü haber! Henüz etkilenmedi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

EYT bekleyenler dikkat! Primi dolana emeklilik yolda...

EYT bekleyenler dikkat! Primi dolana emeklilik yolda...

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.