Avrupalıların tatil tercihleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayanların kişisel amaçlı seyahatlerinde 2024 yılında birlik sınırları dışında en fazla tercih ettiği ikinci ülke oldu. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) yayımladığı veriler, AB vatandaşlarının seyahat tercihlerine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Eurostat verilerine göre, AB ülkelerinde yaşayanlar 2024 yılı boyunca en az bir gece konaklamalı yaklaşık 1,19 milyar turizm seyahati gerçekleştirdi. Seyahatlerin önemli bölümü AB sınırları içerisinde kalırken, birlik dışındaki destinasyonlar toplam içerisinde daha sınırlı bir pay aldı.

SEYAHATLERİN YÜZDE 92'Sİ AB SINIRLARINDA KALDI

Toplam turizm seyahatlerinin yüzde 71,3'ü kişilerin kendi ülkelerinde gerçekleşti. Başka bir AB ülkesine yapılan seyahatlerin oranı yüzde 20,9 olurken, birlik dışına gerçekleştirilen seyahatler toplamın yüzde 7,8'ini oluşturdu. Böylece AB vatandaşlarının turizm amacıyla yaptığı seyahatlerin yüzde 92'sinden fazlası AB sınırları içerisinde gerçekleşmiş oldu.

Seyahatlerde ortalama konaklama süresi 5 gece olarak kayıtlara geçti. Kişilerin kendi ülkeleri içerisindeki seyahatlerinde ortalama konaklama süresi 4 gece iken, yurt dışı seyahatlerinde bu süre 8 geceye yükseldi.

TURİZM HARCAMALARI 618 MİLYAR AVROYU BULDU

AB vatandaşlarının turizm seyahatleri kapsamında yaptığı toplam harcama 2024 yılında yaklaşık 618 milyar avroya ulaştı. Seyahat başına kişi başına düşen ortalama harcama 518 avro, gecelik ortalama harcama ise 104 avro olarak hesaplandı.

Yurt içindeki seyahatlerde kişi başına ortalama harcama 303 avro seviyesinde kalırken, yurt dışı seyahatlerinde bu tutar 1053 avroya çıktı.

TÜRKİYE 8,8 MİLYON SEYAHATLE İKİNCİ SIRADA

AB'de yaşayanların tatil, aile ve arkadaş ziyareti gibi kişisel nedenlerle birlik dışına yaptığı ve en az bir gece konakladığı seyahatlerde Türkiye öne çıkan destinasyonlardan biri oldu. AB vatandaşları 2024 yılında Türkiye'ye kişisel amaçlarla 8,8 milyon seyahat gerçekleştirdi.

Bu rakam, AB'den birlik dışına yapılan kişisel seyahatlerin yüzde 11'inin Türkiye'ye yöneldiğini gösterdi. Türkiye böylece, AB vatandaşlarının birlik dışında kişisel amaçlarla en fazla tercih ettiği ikinci seyahat noktası oldu.

Listenin zirvesinde ise 14,4 milyon seyahat ve yüzde 18'lik payla İngiltere yer aldı. ABD, 6 milyon seyahat ve yüzde 7 payla üçüncü sırada bulunurken, İsviçre 5,9 milyon seyahat ve yüzde 7 payla dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır