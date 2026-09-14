Nüfusu 1.700, ziyaretçi sayısı 400 bini aştı! Ulaşım adeta kilitlendi

Kırklareli’nin yaklaşık 1.700 kişilik nüfusa sahip Pehlivanköy ilçesi, bu yıl 116’ncı kez düzenlenen Pavli Panayırı ile büyük bir hareketlilik yaşadı. Dört gün boyunca devam eden etkinliğin son gününde ziyaretçi yoğunluğu zirveye çıkarken, panayır için ilçeye 400 binin üzerinde kişinin geldiği belirtildi.

Sultan II. Abdülhamid Han’ın fermanıyla başlayan ve Türkiye’nin en eski panayırları arasında gösterilen Pavli Panayırı, bu yıl da ticaret, eğlence ve kültürel gelenekleri bir araya getirdi. Çevre illerden gelen vatandaşlar, panayır alanındaki tezgahlardan alışveriş yaparken farklı etkinlik ve eğlence alanlarında da zaman geçirdi.

SON GÜNDE YOLLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Panayıra gösterilen yoğun ilgi, Pehlivanköy’de özellikle son gün ulaşımı da etkiledi. İlçeye gelen araçların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik zaman zaman durma seviyesine geldi ve uzun araç kuyrukları meydana geldi. Panayır alanındaki kalabalığın boyutu ise havadan dron görüntüleriyle de kayda alındı.

TRAKTÖR VE KAMYONET KASALARINDA KONAKLADILAR

Pavli Panayırı’nın geleneksel atmosferini yaşamak isteyen bazı vatandaşlar ise etkinlik başlamadan günler önce Pehlivanköy’e geldi. Konaklama için traktör ve kamyonet kasalarını kullanan vatandaşlar, araç kasalarını adeta birer eve dönüştürdü. Böylece panayırın kendine has geleneklerinden biri bu yıl da devam ettirildi.

"400 BİNİN ÜZERİNDE MİSAFİRİMİZ OLDU"

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, Pavli Panayırı’nın bu yıl da yüksek katılımla gerçekleştiğini ifade etti. Geçen yıla kıyasla ziyaretçi sayısında artış olduğunu belirten Hoşgör, etkinliğin gördüğü ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Hoşgör, panayıra ilişkin değerlendirmesinde, “Panayır çok güzel geçiyor. Geçen yıl güzel bir katılım vardı, bu yıl daha da üzerine koyarak daha da ilerleyen bir katılımcı ağırladık. Tahminimce bu yıl 400 binin üzerinde misafirimiz oldu. Bu da bizi onore ediyor. Her gelen misafir bizim için değerli. Bin 700 nüfuslu bir ilçeyiz. Buna rağmen ilçemiz 400 bin misafir ağırlıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır