FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Nüfusu 1.700, ziyaretçi sayısı 400 bini aştı! Ulaşım adeta kilitlendi

Kırklareli’nin 1.700 nüfuslu ilçesi Pehlivanköy, Türkiye’nin en eski panayırlarından Pavli’ye ev sahipliği yaptı. Dört gün süren etkinlik, ilçenin nüfusunu katbekat aşan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekti.

Nüfusu 1.700, ziyaretçi sayısı 400 bini aştı! Ulaşım adeta kilitlendi

Kırklareli’nin yaklaşık 1.700 kişilik nüfusa sahip Pehlivanköy ilçesi, bu yıl 116’ncı kez düzenlenen Pavli Panayırı ile büyük bir hareketlilik yaşadı. Dört gün boyunca devam eden etkinliğin son gününde ziyaretçi yoğunluğu zirveye çıkarken, panayır için ilçeye 400 binin üzerinde kişinin geldiği belirtildi.

Nüfusu 1.700, ziyaretçi sayısı 400 bini aştı! Ulaşım adeta kilitlendi 1

Sultan II. Abdülhamid Han’ın fermanıyla başlayan ve Türkiye’nin en eski panayırları arasında gösterilen Pavli Panayırı, bu yıl da ticaret, eğlence ve kültürel gelenekleri bir araya getirdi. Çevre illerden gelen vatandaşlar, panayır alanındaki tezgahlardan alışveriş yaparken farklı etkinlik ve eğlence alanlarında da zaman geçirdi.

Nüfusu 1.700, ziyaretçi sayısı 400 bini aştı! Ulaşım adeta kilitlendi 2

SON GÜNDE YOLLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Panayıra gösterilen yoğun ilgi, Pehlivanköy’de özellikle son gün ulaşımı da etkiledi. İlçeye gelen araçların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik zaman zaman durma seviyesine geldi ve uzun araç kuyrukları meydana geldi. Panayır alanındaki kalabalığın boyutu ise havadan dron görüntüleriyle de kayda alındı.

Nüfusu 1.700, ziyaretçi sayısı 400 bini aştı! Ulaşım adeta kilitlendi 3

TRAKTÖR VE KAMYONET KASALARINDA KONAKLADILAR

Pavli Panayırı’nın geleneksel atmosferini yaşamak isteyen bazı vatandaşlar ise etkinlik başlamadan günler önce Pehlivanköy’e geldi. Konaklama için traktör ve kamyonet kasalarını kullanan vatandaşlar, araç kasalarını adeta birer eve dönüştürdü. Böylece panayırın kendine has geleneklerinden biri bu yıl da devam ettirildi.

Nüfusu 1.700, ziyaretçi sayısı 400 bini aştı! Ulaşım adeta kilitlendi 4

"400 BİNİN ÜZERİNDE MİSAFİRİMİZ OLDU"

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, Pavli Panayırı’nın bu yıl da yüksek katılımla gerçekleştiğini ifade etti. Geçen yıla kıyasla ziyaretçi sayısında artış olduğunu belirten Hoşgör, etkinliğin gördüğü ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Nüfusu 1.700, ziyaretçi sayısı 400 bini aştı! Ulaşım adeta kilitlendi 5

Hoşgör, panayıra ilişkin değerlendirmesinde, “Panayır çok güzel geçiyor. Geçen yıl güzel bir katılım vardı, bu yıl daha da üzerine koyarak daha da ilerleyen bir katılımcı ağırladık. Tahminimce bu yıl 400 binin üzerinde misafirimiz oldu. Bu da bizi onore ediyor. Her gelen misafir bizim için değerli. Bin 700 nüfuslu bir ilçeyiz. Buna rağmen ilçemiz 400 bin misafir ağırlıyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü hava yolu şirketinden iflas koruma başvurusuÜnlü hava yolu şirketinden iflas koruma başvurusu
Dalında 5 TL, markette 20 katına satılıyor!Dalında 5 TL, markette 20 katına satılıyor!

Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Pehlivanköy etkinlik ziyaretçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

O ülkede NATO uçakları alarma geçti! Nedeni belli oldu

O ülkede NATO uçakları alarma geçti! Nedeni belli oldu

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti!

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti!

Evindeki çalışan çatıdan düştü! Suç duyurusu iddiası...

Evindeki çalışan çatıdan düştü! Suç duyurusu iddiası...

İki dev markadan peş peşe geri çağırma! Yüz binlerce araç risk altında

İki dev markadan peş peşe geri çağırma! Yüz binlerce araç risk altında

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Ödeme sistemi değişiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Ödeme sistemi değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.