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FED faiz toplantısı ne zaman? 2022 Aralık ayı FED faiz toplantısı tarihi!

16.11.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz toplantısında alınacak faiz kararı piyasalara yön veriyor. Bilindiği üzere en son 1-2 Kasım tarihlerinde toplantı yapılmıştı. Şimdi ise gözler, 2022'nin son FED faiz toplantısına çevrildi. Peki FED faiz toplantısı ne zaman? İşte 2022 Aralık ayı FED faiz toplantısı tarihi!

FED faiz toplantısı ne zaman? 2022 Aralık ayı FED faiz toplantısı tarihi!

2022 Aralık FED faiz toplantısı tarihi belli oldu. Yatırımcıları ve dünya piyasasını yakından ilgilendiren FED faiz toplantısında alınacak faiz kararı merakla bekleniyor. Toplantının ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklama yapması bekleniyor. Peki FED faiz toplantısı ne zaman? İşte 2022 Aralık ayı FED faiz toplantısı tarihi!

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022'nin son FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından, 14 Aralık saat 21.30'da FED Başkanı Powell'ın açıklama yapması bekleniyor.

FED faiz toplantısı ne zaman? 2022 Aralık ayı FED faiz toplantısı tarihi!

75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRILMIŞTI

1-2 Kasım'da gerçekleştirilen FED faiz toplantısında, 75 baz puan faiz artırımı kararı alındı. ABD Merkez Bankası fonlama faiz aralığını %3,75 - %4,00 olarak değiştirdi.

ABD Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Politikamızı uygun şekilde ayarlamaya hazırız.

Politikamızı uygun şekilde ayarlamaya hazırız. Faiz artırım hızı belirlenirken kümülatif sıkılaştırma, gecikmeli politika etkileri, ekonomik ve finansal gelişmeler hesaba katılacak.

Devam eden faiz artırımlarının enflasyonu zaman içinde yüzde 2 seviyesine döndürmek için ciddi şekilde sınırlayıcı bir politika duruşu elde etmek açısından uygun olacağını öngördü.

Enflasyon yüksek olmaya devam ediyor. İstihdam artışları güçlüydü, işsizlik oranı düşük olmaya devam etti. Son göstergeler harcama ve üretimde ılımlı büyümeye işaret ediyor.

Ukrayna'da savaş enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı oluşturuyor, global ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratıyor."

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Fed faiz dolar toplantı

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