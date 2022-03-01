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FED faiz toplantısı ne zaman? 2022 FED faiz toplantısı kararı ne olacak?

01.03.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı yer alırken bir yandan da gözler, FED tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Bilindiği üzere yılın ilk FED faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve faizin sabit bırakılması sonucuna varılmıştı. Şubat ayında FED faiz toplantısı yapılmadı. Yılın 2. FED faiz toplantısı mart ayında yapılacak. Toplantı sonucunun basın açıklaması yoluyla toplantının ardından duyurulması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

FED faiz toplantısı ne zaman? 2022 FED faiz toplantısı kararı ne olacak?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ekonomik dengelerin değişmesine yol açtı. Rus Rublesinde değer kaybı görülürken altın ve dolar yükseldi. Sırada, altın ve doların yönü konusunda en önemli kararların başında gelen FED faiz toplantısından çıkacak faiz kararı yer alıyor. Peki FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı için geri sayım başladı.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yılın ikinci FED faiz toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. FED faiz toplantısından çıkacak faiz kararının bazın açıklaması yoluyla duyurulması bekleniyor.

FED faiz toplantısı ne zaman? 2022 FED faiz toplantısı kararı ne olacak?

ABD'de yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 7,5 olarak gerçekleştirilmiş ve bu rakam 1982 yılından beri görülen en yüksek seviye olarak kayda geçmişti. Bununla birlikte FED'in, yıl içerisinde 3 kez faiz artırımı yapabileceği söyleniyor.

GOLDMAN SACHS'TAN FAİZ BEKLENTİSİ

Goldman Sachs daha önce açıklama yapmış ve ve FED'in 5 kez faiz artırımı yapabileceğini duyurmuştu. Ancak bu tahmin 7'ye çıktı. Goldman Sachs ekonomistleri Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu sene yapacağı 7 toplantının hepsinde faizi 25'er baz puan artıracağını öngörüyor.

FED faiz toplantısı ne zaman? 2022 FED faiz toplantısı kararı ne olacak?

FAİZ ARTIRILIRSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

FED'in faiz toplantısının ardından faiz artırımı açıklaması yapmasının ardından doların ve altının dünya piyasası karşısında değer kazanacağı bekleniyor.

1 MART DOLAR VE ALTIN NE KADAR?

Dolar TL karşısında bugün yüzde 0,88 değer kazandı ve 13,95 TL oldu. Ons altın 1.931,72 dolara ve gram altın ise 867,41 TL'ye ulaştı.

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Fed
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