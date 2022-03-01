FED faiz toplantısı ne zaman? 2022 FED faiz toplantısı kararı ne olacak?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ekonomik dengelerin değişmesine yol açtı. Rus Rublesinde değer kaybı görülürken altın ve dolar yükseldi. Sırada, altın ve doların yönü konusunda en önemli kararların başında gelen FED faiz toplantısından çıkacak faiz kararı yer alıyor. Peki FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı için geri sayım başladı.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yılın ikinci FED faiz toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. FED faiz toplantısından çıkacak faiz kararının bazın açıklaması yoluyla duyurulması bekleniyor.

ABD'de yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 7,5 olarak gerçekleştirilmiş ve bu rakam 1982 yılından beri görülen en yüksek seviye olarak kayda geçmişti. Bununla birlikte FED'in, yıl içerisinde 3 kez faiz artırımı yapabileceği söyleniyor.

GOLDMAN SACHS'TAN FAİZ BEKLENTİSİ

Goldman Sachs daha önce açıklama yapmış ve ve FED'in 5 kez faiz artırımı yapabileceğini duyurmuştu. Ancak bu tahmin 7'ye çıktı. Goldman Sachs ekonomistleri Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu sene yapacağı 7 toplantının hepsinde faizi 25'er baz puan artıracağını öngörüyor.

FAİZ ARTIRILIRSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

FED'in faiz toplantısının ardından faiz artırımı açıklaması yapmasının ardından doların ve altının dünya piyasası karşısında değer kazanacağı bekleniyor.

1 MART DOLAR VE ALTIN NE KADAR?

Dolar TL karşısında bugün yüzde 0,88 değer kazandı ve 13,95 TL oldu. Ons altın 1.931,72 dolara ve gram altın ise 867,41 TL'ye ulaştı.



