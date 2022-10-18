FED faiz kararı toplantısının ne zaman gerçekleştirileceği araştırılmaya başlandı. Amerika'da yükselen enflasyon, faizin üç defa yükseltilmesi kararı alınmasına neden olmuştu. Gözler kritik veride... Peki FED faiz toplantısı ne zaman, tarihi belli mi? 2022 FED faiz kararı ne olacak? İşte merak edilenler...

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ekim ayında FED faiz toplantısı yapılmayacak. Önümüzdeki FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak ve açıklanacak.

2022'nin son faiz toplantısı ise 13-14 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

ABD'de enflasyonun yükselişi FED faiz toplantısında faiz artırımı kararının alınması ihtimalini güçlendiriyor.

Banka'nın kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98'e yükselirken, 100 baz puanlık artırım beklentileri de fiyatlamalara girdi. Öte yandan, daha önce 50 baz puanlık artırım beklenen Fed'in aralık toplantısına ilişkin fiyatlamalar da 75 baz puan üzerinde yoğunlaştı.



