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FED faiz toplantısı ne zaman, tarihi belli mi? 2022 FED faiz kararı ne olacak?

18.10.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doların gidişatını etkileyen FED faiz toplantısında alınan faiz kararı, piyasaların analiz yaparken değerlendirmeye aldığı öncelikli konuların başında geliyor. 2022'de birçok kez faiz yükseltme kararı alan FED tarafından gelecek yeni faiz kararı ise merakla bekleniyor. Peki FED faiz toplantısı ne zaman, tarihi belli mi? 2022 FED faiz kararı ne olacak? İşte merak edilenler...

FED faiz toplantısı ne zaman, tarihi belli mi? 2022 FED faiz kararı ne olacak?

FED faiz kararı toplantısının ne zaman gerçekleştirileceği araştırılmaya başlandı. Amerika'da yükselen enflasyon, faizin üç defa yükseltilmesi kararı alınmasına neden olmuştu. Gözler kritik veride... Peki FED faiz toplantısı ne zaman, tarihi belli mi? 2022 FED faiz kararı ne olacak? İşte merak edilenler...

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ekim ayında FED faiz toplantısı yapılmayacak. Önümüzdeki FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak ve açıklanacak.

FED faiz toplantısı ne zaman, tarihi belli mi? 2022 FED faiz kararı ne olacak?

2022'nin son faiz toplantısı ise 13-14 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

ABD'de enflasyonun yükselişi FED faiz toplantısında faiz artırımı kararının alınması ihtimalini güçlendiriyor.

Banka'nın kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98'e yükselirken, 100 baz puanlık artırım beklentileri de fiyatlamalara girdi. Öte yandan, daha önce 50 baz puanlık artırım beklenen Fed'in aralık toplantısına ilişkin fiyatlamalar da 75 baz puan üzerinde yoğunlaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Fed faiz
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