FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 FED faiz kararı ne olacak?

2022'nin ilk FED faiz toplantısı ocak ayında gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda, faizlerin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulması kararına varılmıştı. ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısını belirli tarihlerde gerçekleştirip kararı belirli tarihlerde açıklıyor. FED'in bu yıl 3 kez faiz artırımı kararı açıklaması beklenirken JP Morgan bu beklentiyi dokuza çıkardı. Doları güçlendirmesi beklenen faiz artışlarının mart ayında başlayacağı öngörülüyor. Peki FED faiz toplantısı ne zaman?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022'de yapılacak FED toplantı tarihleri açıklandı. Bilindiği üzere yılın ilk toplantısı 25-26 Ocak'ta yapıldı. İkinci toplantı 15-16 Mart'ta yapılacak. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs'ta olacak.

JP MORGAN 9 KEZ FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, bu sene içinde 9 kez faiz artırımı kararı açıklanacağını bekliyor. Faiz artışlarının ise 0.25 puanlı olacağı öngörülüyor. JP Morgan Chase'in CEO’su Dimon geçtiğimiz ay FED'in bu sene 4 faiz artırımı yapabileceğini açıklamıştı. Öte yandan Goldman Sachs ekonomistleri de FED'in 4 kez faiz artırımı yapabileceğini belirtmişti.

Faiz artırımı konusunda açıklama yapan Dimon, "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar. Ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay olur."demişti.

ABD'DE ENFLASYON ZİRVEDE

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ülkedeki enflasyonun 2022 Ocak ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve fiyatların 1 yıl öncesine göre yüzde 7.5 arttığını duyurdu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre, ülkedeki enflasyonda 1982 yılından beri en yüksek artış meydana geldi.

