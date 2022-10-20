FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı ne olacak? 2022 FED faiz toplantısı tarihi!

Merkez Bankası 20 Ekim'de gerçekleştirilen faiz toplantısında politika faizini yüzde 10,5'e düşürme kararı aldı. Şimdi ise piyasaların gözleri, döviz kurlarını yakından etkileyen FED faiz kararına çevirdi. FED, bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği faiz toplantısında birçok defa faizi yükseltme kararı aldı. Peki FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı ne olacak? İşte 2022 FED faiz toplantısı tarihi!

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı en son 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi ve faizler 75 baz puan yükseltilerek yüzde 3,0- 3,25'e artırıldı. FED başkanı Jerome Powell, agresif faiz artırımının süreceğini belirtti.

FED faiz toplantısı Ekim ayında yapılmayacak. Bir sonraki toplantı 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Fed'in Washington merkezli yönetim kuruluna katılmasından bu yana ilk kez para politikasına ilişkin açıklamada Cook, "ABD'de enflasyon inatçı ve kabul edilemeyecek yüksek seviyede seyrine devam ediyor ve son aylarda açıklanan veriler enflasyon kaynaklı baskıların geniş tabanlı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kasım ayından sonraki FED faiz toplantısı ise 13 - 14 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.



