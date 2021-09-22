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  4. Fed için 'sert aksiyon' uyarısı JP Morgan CEO'su Dimon'dan geldi

Fed için 'sert aksiyon' uyarısı JP Morgan CEO'su Dimon'dan geldi

22.09.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

JP Morgan Chase CEO’su Jamie Dimon, Fed’in gelecek sene ‘sert’ politika adımları izleyebileceğini öngörerek yatırımcıları uyardı.

Fed için 'sert aksiyon' uyarısı JP Morgan CEO'su Dimon'dan geldi

JP Morgan Chase CEO’su Jamie Dimon ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon ve faiz konusundaki endişeleri başarıyla yatıştırma çabalarına rağmen bankanın gelecek yıl para politikasında ‘sert’ aksiyonlar alabileceğini öngördü.

Fed Başkanı Jerome Powell pandemi teşviklerinin bu yıl sonuna kadar azalabileceğini açıklamıştı. Powell’ın bu konudaki detayları bu akşam gerçekleştirilecek Fed toplantısında paylaşması bekleniyor. Fed toplantıda enflasyon ve faiz projeksiyonlarını da paylaşacak.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Dimon enflasyonun gelecek birkaç ay daha yüksek seyretmesi durumunda Fed’in hızlı davranmak durumunda kalabileceğini söyledi.

"ENFLASYON YÜKSEK SEYREDERSE FED FRENLERE BASACAK"

Dimon “enflasyon çok yüksek seyrederse Fed frenlere basacak, likiditeyi çekecek, bu durumda büyük bir tepki görülecek. Gelecek yıl bunu yapabilirler” diye konuştu.

Fed için en büyük belirsizlik enflasyondaki gidişat. Tüketici fiyatları ağustos’ta yüzde 5.3 oldu. Temmuz’da enflasyon yüzde 5.4 ile 13 yılın zirvesine çıkmıştı. Powell enflasyonun geçici olduğunu belirtse de Dimon Aralık’ta da yükselişin sürmesi durumunda fiyat artışlarının devam edebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fed
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