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Fed'in politika değişikliği düşük faiz oranlarının sinyalcisi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2020 17:10 | Son Güncelleme

Bankanın “ortalama enflasyon hedeflemesi” yaklaşımını benimseyeceğini duyurmasının ardından analistler, Fed'in faiz oranlarını uzun bir süre daha düşük seviyelerde tutacağını belirtti.

Fed'in politika değişikliği düşük faiz oranlarının sinyalcisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası stratejisinde değişikliğe gitmesinin ardından analistler, bankanın benimsediği “ortalama enflasyon hedeflemesi” yaklaşımıyla enflasyon beklentilerinin artacağını ve faiz oranlarının uzun bir süre daha düşük seviyelerde gerçekleşeceğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda dün yaptığı konuşmada, Fed'in para politikası stratejisinde benimsediği yeni yaklaşımı anlattı.

İstihdamın enflasyonun önüne konulduğu yeni para politikası stratejisinde güçlü istihdam piyasasına odaklanılacağını belirten Powell, maksimum istihdamın "geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef" olduğunu aktardı.

Fiyat istikrarına yönelik önemli bir değişikliğe gittiklerine dikkati çeken Powell, "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceklerini bildirdi.

GÜVERCİN YAKLAŞIM

Analistler, Fed'in "ortalama enflasyon hedeflemesi" yaklaşımını benimsemesinin piyasalar tarafından beklenen bir adım olduğunu ve bunun enflasyon beklentilerini artacağını ifade etti.

Ortalama enflasyon hedeflemesinin "güvercin" bir yaklaşım olduğuna işaret eden analistler, Fed'in politika stratejisindeki değişiklikle faiz oranlarını uzun bir süre daha düşük seviyelerde tutacağını kaydetti.

Analistler, geçmişte işsizlik oranındaki düşüşlerin yüksek enflasyon endişelerine yol açtığını ve Fed'i faiz artırımına ittiğini anımsatarak, bankanın yeni enflasyon politikasının daha derin bir değişime olanak tanıdığını aktardı.

Fed Başkanı Powell konuşmasında, Kovid-19 kriziyle sarsılan ABD ekonomisini desteklemek için Fed’in bütün araçlarını kullanacağını yinelerken, analistler ekonominin desteklenmesi adına parasal genişlemenin büyük oranda devam edeceğini ve bu süreçte enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerine çıkmasının tolere edileceğini bildirdi.

'FAİZ ORANLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE TUTMAYI TAAHHTÜR EDİYOR'

Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasaların Fed'in "ortalama enflasyon hedeflemesini" benimsemesini beklediğini söyledi.

Fed'in bu yaklaşımı benimseyerek iletişimini kolaylaştırdığını aktaran Sweet, "FED enflasyonun bir süre hedefin altında kalacağını öngörürse hedefin üzerinde bir enflasyonu amaçlayabilir. Böylece dönem içinde ortalama enflasyon hedefini tutturabilir." dedi.

Sweet, "Fed'in ortalama enflasyon hedeflemesini benimsemesi, enflasyon beklentilerini artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in ortalama enflasyon hedeflemesiyle istihdam politikasının güvercin bir yaklaşım olduğunu belirten Sweet, "Fed, faiz oranlarını gerektiği sürece en düşük seviyede tutmayı taahhüt ediyor." diye konuştu.

KAYNAK:AA

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