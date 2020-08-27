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Fed 'ortalama' yüzde 2 enflasyon hedefleyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 17:04 | Son Güncelleme

Fed Başkanı Jerome Powell Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada Fed'in para politikasına yönelik yeni yaklaşımını açıkladı.

Fed 'ortalama' yüzde 2 enflasyon hedefleyecek

Fed Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü yaptığı konuşmada, para politikasına yönelik yeni bir yaklaşım açıkladı. Bu yaklaşım, Fed'in enflasyon konusunda daha gevşek bir duruşa geçmesini ve ABD'de işsizliğin ne oranda düşük olması konusundaki görüşünü içeriyor.

Powell, Fed'in düzenlediği geleneksel yıllık Jackson Hole toplantısında koronavirüs pandemisinden dolayı sanal yolla yaptığı açıklamada, Fed'in "ortalama" yüzde 2 enflasyon hedefleyeceğini duyurdu. Öte yandan, Fed'in maksimum istihdam konusundaki değişikliği, işgücü piyasası kazançlarının daha geniş tabanlı işlemesine olanak sağlayacak.

Powell, "Maksimum istihdam seviyesi geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olacak," dedi ve "Bu değişiklik, özellikle birçok düşük ve ortanın altı gelire sahip topluluklar için güçlü işgücü piyasasının faydalarına yönelik takdirimizi yansıtıyor" şeklinde görüş bildirdi.

ABD'nin bu yılın başında pandemin,n etkilerinin hissedilmeye başlamasına akdar devam eden tarihinin uzun süreli büyüme süreci boyunca, aralarında azılıkların ve kadınların bulunduğu birçok grup iş bulabilme konusunda bu büyümeden faydalandı. Ancak tüm Amerika'da patlayan ırk ayrımcılığını protesto etmeye yönelik gösteriler ile birlikte, Fed politikasının topluluklara nasıl geniş tabanlı fayda sağlayacağına ilişkin sorular artmaya başladı.

FİYAT BASKILARI

Fed, daha uzun vadeli hedeflerine ilişkin yeni açıklamasında, kararlarının "istihdamın maksimum seviye ile arasındaki farkların" değerlendirilmesi tarafından bilgilendirileceğini kaydetti. Önceki versiyon, "maksimum seviyeden sapmalara" atıfta bulunuyordu. Bu değişiklik, düşük işsizliğin aşırı enflasyona neden olabileceğine ilişkin önceki endişelerin üzerindeki vurguyu azaltıyor.

Piyasalar Powell'ın bu yorumlarını, Fed'in faiz artırma konusunda aceleci olmayacağının diğer bir göstergesş olarak değerlendirdi. Tahviller ve hisse senetleri bu açıklalar sonrası, altın fiyatları ile birlikte yükseldi.

Fiyat baskıları konusunda, Fed'in bugün açıkladığı döküman, komitenin "zaman içinde ortalama yüzde 2 enflasyonu" hedefleyeceğini ve enflasyonun yüzde 2 seviyesinin altında seyretti dönemlerin ardından, bu seviyenn üzerine çıkmasına izin vereceğini kaydetti.

Powell'ın duyurduğu bu değişiklik, Fed'in stratejilerini, araçlarını ve 2019'un başlarında başlayan iletişime yönelik yaklaşımı konusunda daha önce benzeri görülmemiş bir gözden geçirmeyi temsil ediyor.

ABD merkez bankasının 2012 yılında resmi olarak enflasyon hedefini yüzde 2 seviyesinde açıklamasından bu yana, Fed'in fiyat artışlarını izlemek için tercih ettiği gösterge bu düzenli bir şekilde bu seviyenin altında kaldı ve ortalama yüzde 1.4 seviyesinde gerçekleşti.

Düşük enflasyon düşük faizlere katkıda bulunuyor ve bu durum Fed'in ekonomik gerilemelerle mücadele yeteneğini kısıtlıyor ve bu gerilemelerin potansiyel olarak daha uzun ve daha derin olmasına yol açıyor. Powell, "Eğer aşırı enflasyonist baskılar oluşursa ve enflasyon beklentileri hedefimizin üzerindeki seviyelerde kalmaya devam ederse, merkez bankası harekete geçmekten çekinmeyecektir" diyerek bir riske dikkat çekti.

Powell bu değişiklikleri, "para politikası çerçevemeizde güçlü bir güncelleme" olarak niteledi.

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