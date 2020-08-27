Fed 'ortalama' yüzde 2 enflasyon hedefleyecek

Fed Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü yaptığı konuşmada, para politikasına yönelik yeni bir yaklaşım açıkladı. Bu yaklaşım, Fed'in enflasyon konusunda daha gevşek bir duruşa geçmesini ve ABD'de işsizliğin ne oranda düşük olması konusundaki görüşünü içeriyor.

Powell, Fed'in düzenlediği geleneksel yıllık Jackson Hole toplantısında koronavirüs pandemisinden dolayı sanal yolla yaptığı açıklamada, Fed'in "ortalama" yüzde 2 enflasyon hedefleyeceğini duyurdu. Öte yandan, Fed'in maksimum istihdam konusundaki değişikliği, işgücü piyasası kazançlarının daha geniş tabanlı işlemesine olanak sağlayacak.

Powell, "Maksimum istihdam seviyesi geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olacak," dedi ve "Bu değişiklik, özellikle birçok düşük ve ortanın altı gelire sahip topluluklar için güçlü işgücü piyasasının faydalarına yönelik takdirimizi yansıtıyor" şeklinde görüş bildirdi.

ABD'nin bu yılın başında pandemin,n etkilerinin hissedilmeye başlamasına akdar devam eden tarihinin uzun süreli büyüme süreci boyunca, aralarında azılıkların ve kadınların bulunduğu birçok grup iş bulabilme konusunda bu büyümeden faydalandı. Ancak tüm Amerika'da patlayan ırk ayrımcılığını protesto etmeye yönelik gösteriler ile birlikte, Fed politikasının topluluklara nasıl geniş tabanlı fayda sağlayacağına ilişkin sorular artmaya başladı.