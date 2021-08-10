Fed yetkilileri faiz artırım görüşmelerinin hızlandığına dikkat çekti

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, tahvil alım miktarının azaltılması için dördüncü çeyreği beklediğini ancak istihdam piyasası bu hızda toparlanmayı sürdürürse alımların daha bile erken azaltılmasını değerlendireceğini söyledi.

"ENFLASYON YÜZDE 2"

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ve Bostic, birbirlerinden ayrı yaptıkları değerlendirmelerde enflasyonun Fed'in hedeflediği %2 düzeyine zaten ulaştığını belirtti. Fed'in faiz artırımına gitmeyi değerlendirmek için belirlediği iki kriterden biri enflasyonun %2'ye ulaşmasıydı.

Bu açıklamalar Fed yetkililerinin varlık alım hızını nasıl ve ne zaman azaltmaya başlamayı görüştüğüne ve aynı zamanda Fed'in enflasyon hedefini detaylıca değerlendirdiklerine işaret ediyor.

Kaynak: Reuters



