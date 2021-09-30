FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Fransa’da enflasyon son 10 yılın en yükseğinde

Fransa’da enflasyon son 10 yılın en yükseğinde

30.09.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da ağustosta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 2,7'ye çıkarak, Aralık 2011’den bu yana yüksek seviyesine ulaştı.

Fransa’da enflasyon son 10 yılın en yükseğinde

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) ülkede fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

SON 10 YILIN EN YÜKSEĞİNDE

Buna göre, ağustosta yüzde 2,4 olan AB uyumlu yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,7’ye çıkarak, son 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Enflasyona ilişkin beklenti eylülde yüzde 2,8'e yükselmesi yönündeydi.

Avrupa’da birçok ülkede olduğu gibi Fransa’da da enerji ürünleri fiyatlarının keskin artışı enflasyonun yükselmesine neden oluyor.

Ülkede enerji fiyatları eylülde yıllık yüzde 14,4 arttı.

Kaynak: AA

İki bakanlık anlaştı! 25 bin kişiye iş imkanıİki bakanlık anlaştı! 25 bin kişiye iş imkanı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 milyon kişi başvurdu! Yüzde 90 indirim için son gün5 milyon kişi başvurdu! Yüzde 90 indirim için son gün
PARTNERSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendiSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendi
Musk: Bezos'a dev bir 2 figürü göndereceğimMusk: Bezos'a dev bir 2 figürü göndereceğim
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

5 milyon kişi başvurdu! Bugün son gün

5 milyon kişi başvurdu! Bugün son gün

Banttaki son araç da böyle indi

Banttaki son araç da böyle indi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Doğal gaz ve elektriğe zam kapıda!

Doğal gaz ve elektriğe zam kapıda!

Murat Ülker'in 'fahiş fiyat' çıkışı gündem oldu

Murat Ülker'in 'fahiş fiyat' çıkışı gündem oldu

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.