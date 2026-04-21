Fransa’da, İsrail’e askeri ekipman taşıyan şirket şikayet edildi

Fransa’da, ABD merkezli FedEx lojistik ve taşımacılık şirketi hakkında İsrail’e askeri ekipman taşıyarak soykırıma ortaklık ettiği suçlamasıyla şikayette bulunuldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP), Amerikan FedEx şirketini İsrail’in işlediği soykırıma ortak olmakla suçladı.

UJFP, "ABD’nin gönderdiği savaş uçağı ekipmanlarını Fransa üzerinden İsrail’e taşıyan ve teslim eden" FedEx France hakkında Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına (Pnat) şikayette bulundu.

Şirket üzerinden İsrail’e gönderilen ekipmanların Gazze Şeridi’ni bombalayan uçakların bakım ve onarımında kullanıldığını bildiren UJFP, Filistin destekçisi Urgence Palestine derneğinin İsrail’e gönderilen kargolara ilişkin hazırladığı rapora işaret etti.

Rapora göre, Nisan-Ekim 2025 tarihlerinde FedEx France İsrail’e 117 kargo teslim etti. Doğrudan İsrail’e gönderilen 22 kargodan 3’ünün FedEx France uçakları ile taşındığı bildirilen raporda, şirketin kargoların içeriklerinden haberdar olduğu kaydedildi.

FedEx France’tan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "uluslararası hiçbir silah ve mühimmat teslimatı yapılmadığı" belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasa dışı sayıldı! Netflix kuruşu kuruşuna geri ödeyecekYasa dışı sayıldı! Netflix kuruşu kuruşuna geri ödeyecek
'AVM girişleri ücretli olacak' iddiasına açıklama geldi'AVM girişleri ücretli olacak' iddiasına açıklama geldi

Fransa
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

