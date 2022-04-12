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Geleceğin meslekleri neler? Gelecekte hangi meslekler ön plana çıkacak?

31.03.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek seçimi yaparken ilgi alanı, yetenek ve eğitim gibi konular ön planda tutulur. Ancak günümüzde bu önemli kararı verirken bir diğer önemli nokta da mesleğin geliri, sürdürülebilirliği ve statüsüdür. Bu unsurlar hangi mesleklerin revaçta olduğuna göre değişmektedir. Bu noktada gelecekte revaçta olacak mesleklerin tercih edilmesi, sürekli gelişen dünya düzenine ayak uydurmak adına önemlidir.

Geleceğin meslekleri neler? Gelecekte hangi meslekler ön plana çıkacak?

Hızlı değişen teknoloji, dünyanın da değişmesine sebep olur. Yeni ihtiyaçlar doğar ve eskileri ortadan kalkar. Meslekler de bu ihtiyaçlara yönelik olarak değişir. Yeni meslek grupları oluşur veya bazı meslek grupları ön plana çıkar. Peki, değişen dünyamızda gelecekte hangi meslekler ön plana çıkacak?

Geleceğin meslekleri nelerdir?

Günümüzde yeni teknolojiler ortaya çıkmakta ve bu teknolojiler hayatımıza yerleşmektedir. Hayatımıza giren bu teknolojiler toplumsal hayatı da değiştirmekte, yeni ihtiyaçlar doğurmaktadır. Özellikle yapay zekanın gelişmekte olduğu günümüzde, yazılım ve yapay zeka üzerine olan ihtiyaçlar artmaktadır. Gelecekte revaçta olması beklenen meslekler de bu alanlarda faaliyet göstermektedir.

1. Yazılım ve uygulama geliştirme uzmanı

Yaşamımızda pek çok şey dijital bir hal aldı. Bütün bu dijital dünyanın alt yapısında yazılımlar yer almakta. Gelecekte en çok iş gücü açığının olacağı mesleklerden biri de dolayısıyla yazılım ve uygulama geliştirme uzmanıdır.

2. Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanı

Günümüzde gelişmekte olan teknolojilerden biri de yapay zekadır. Yapay zeka uzmanları, makinelere insan beynine benzer beceriler kazandırmak için çeşitli programlamalar yaparlar.

3. Veri analisti ve veri bilimci

İstatistik bilimiyle yakından ilgilenen veri analistleri ve veri bilimciler, aynı konuda çalışan iki farklı meslek grupları olarak tanımlanabilir. Veri analistleri bir olguya yönelik verileri yorumlar ve anlamlı bir sonuç çıkarır. Bunu yaparken istatistik bilimini, yazılımı ve matematiği kullanır.

Veri bilimciler de veri analistlerine benzer bir şekilde bir olguya ait veriler ile çalışır. Ancak veri bilimciler istatistiksel araştırma modellerini de belirlerler. Veri analistleri gibi verilerin çözümlenmesi ile de ilgilenirler.

4. IoT uzmanı

IoT, Internet of things cümlesinin kısaltmasıdır. Bu ifade, nesnelerin interneti anlamına gelir. Bu meslek, makinelerin ve nesnelerin internet aracılığı ile birbirine bilgi aktarımı konusuyla ilgilenir.

5. Veri güvenliği uzmanı

Pek çok şeyin dijitalleşmesi ile birlikte dijital güvenlik konuları da gündeme gelmeye başlamıştır. Verilerin güvenliği konusu da ayrı bir meslek grubu haline gelmiştir. Veri güvenliği uzmanı, geleceğin en çok aranan mesleklerinden biridir.

6. Üç boyutlu (3D) üretim mühendisi

3D yazıcıların ortaya çıkması birçok sektörde 3D üretimlerin kullanılmaya başlamasına yol açtı. Gelecekte bu yazıcılar daha fazla kullanılabilir hale gelecek ve daha fazla sektörde yer alacaklar. 3D yazıcıların işleyişinden ve geliştirilmesinden sorumla 3D üretim mühendisliği ise revaçta bir meslek olacak.

7. Risk yönetimi uzmanı

Risk yönetimi uzmanları herhangi bir kurum veya proje açısından öngörülen riskleri değerlendirir ve bu riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için çalışır.

8. Alternatif enerji uzmanı

Alternatif enerji uzmanı, verimli ve sürdürülebilir enerji kaynakları konusuyla ilgilenir. Alternatif enerji uzmanı, enerji kaynağı konusunda hem verimliliği hem de doğaya karşı etkisini değerlendirir.

9. Dijital pazarlama ve strateji uzmanı

Rekabetin dijital ortama taşınması ile birlikte bu ortamda ön plana çıkmak ve dijital dünyanın kaynaklarından faydalanmak konusunda yeni iş kolu türemiştir. Bu iş kolunda görev alan kişiye de dijital pazarlama ve strateji uzmanı denmektedir.

10. Blok zinciri geliştiricisi

Gelecekte değişimin öncüsü olabileceği düşünülen blok zinciri teknolojisi de kendine has bir iş gücü talebi yaratmayı başarmıştır. Dijital para birimlerinin kullanımının yaygınlaşması ile birlikte blok zinciri geliştiriciliği, geleceğin yeni mesleklerinden bir olacak gibi görünüyor.

Gelecekte yok olmayacak meslekler nelerdir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her mesleğin değişmesi veya yok olması gerekmez. Bazı meslekler değişen dünyada da var olmayı başarabilirler. Yapay zekanın gelişmesi ve dijitalleşmenin yaygınlaşması bazı mesleklere yıkıcı bir etki yapmaz. Gelecekte hala var olmayı sürdürecek mesleklerden bahsederken aşağıdaki meslek grupları örnek olarak gösterilebilir:

  • Dijital içerik yazarı
  • Genetik mühendisi
  • Nanoteknoloji mühendisi
  • Ekoloji uzmanı
  • Proje yöneticisi
  • Strateji uzmanı
  • Fizyoterapist
  • Satış uzmanı
  • Aktüerlik
  • Endüstriyel tasarım mühendisi
  • İç mimarlık

Yeni meslekler ve özellikleri

Dünyanın değişmesi beraberinde yeni talepleri ve yeni ihtiyaçları getirir. Teknolojinin değiştirdiği günümüzde de yeni iş kolları ortaya çıkmaktadır. Değişim hızla devam ederken, gelecekte çok daha farklı mesleklerin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

İklim kontrolü mühendisi

İklim krizi ile mücadele konusunda uzmanlaşacak olan mesleklerden biridir. İklim krizinin sıklıkla gündeme geldiği ve yakın geleceğin sorunlarından biri olduğu günümüzde, bu iş kolu ortaya çıkmaya başlamıştır.

Yol denetleyicisi

Yol denetleyicileri, sürücüsüz araçlar ve drone'lar için kara ve hava trafiğini kontrol edecek ve yönlendirecek kişilerdir.

Dijital terzi

Dijital terziler, kıyafetleri sanal modeller üzerinde test eden kişilerdir. Özellikle 3D yazıcıların yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkabileceği düşünülen meslekler arasındadır.

Çöp mühendisi

Bu alan şimdiden ortaya çıkan mesleklerden biridir. Dünya çapında bazı üniversitelerde eğitimine başlanmıştır. Çöp mühendisi, geri dönüşüm konusunda uzman olan kişidir.

Dijital rehabilitasyon danışmanı

Dijital dünyadaki sınırsız içeriğe maruz kalan kişilerin detoks yapmasına yardımcı olacak kişidir. Henüz böyle bir iş kolu olmasa da gelecekte ihtiyacın olacağı bir meslektir.

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