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General Electric 3 şirkete bölünecek

09.11.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li sanayi devi General Electric (GE), havacılık, sağlık ve enerji sektörlerine odaklanan 3 şirkete bölüneceğini duyurdu.

General Electric 3 şirkete bölünecek

Boston merkezli 129 yıllık şirketten yapılan açıklamada, GE'nin 3 halka açık şirket oluşturmayı planladığı aktarıldı.

GE Yenilenebilir Enerji, GE Power ve GE Dijital'in birleşeceği belirtilen açıklamada, GE Havacılık ve GE Sağlık ile 3 ayrı şirket olarak faaliyet gösterecekleri bildirildi.

Açıklamada, sağlık hizmetlerine yönelik şirketin 2023 yılının başlarında, enerji şirketinin ise 2024'te ayrılmasının planlandığı, bu bölünmenin ardından GE'nin havacılık odaklı bir şirket olacağı kaydedildi.(AA)

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