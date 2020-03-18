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Goldman Sachs'da koronavirüs paniği

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Goldman Sachs, 2 koronavirüs vakasından sonra Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da evden çalışma talimatı verdi

Goldman Sachs'da koronavirüs paniği

Reuters'ın görmüş olduğu Goldman Sachs iç yazışmalarına göre, şirket Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki çalışanlarının çoğuna yarından itibaren bir sonraki bildirime kadar evden çalışma talimatı verdi.

Goldman Sachs şirket içi bildiriyi Salt Lake City ve Utah kentlerindeki ofislerinde iki çalışanının COVID-19 tesitinin pozitif çıkmasından sonra yayınladı.

17 Mart tarihli bildiride Goldman'ın yaklaşımının salgının ne aşamada olduğuna ve çalışanların rollerine göre her bölgede farklılık göstereceği ifade ediliyor.

Goldman Sachs konuya ilişkin açıklama talebine yanıt vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Goldman Sach, koronavirüs,

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