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Goldman Sachs'ın net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 60 arttı

15.10.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasa yüzde 60 artarak 5,38 milyar dolar oldu.

Goldman Sachs'ın net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 60 arttı

Goldman Sachs, bu yılın temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

YÜZDE 60 ARTTI

Buna göre, bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artışla 5,38 milyar dolar oldu. Goldman Sachs, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 3,37 milyar dolar net kar elde etmişti.

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Kurumun, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 8,98 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 14,93 dolara yükseldi.

Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 13,6 milyar dolara çıktı. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde Goldman Sachs'ın geliri 10,8 milyar dolar olmuştu. (AA)

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