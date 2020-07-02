Goldman Sachs: Petrol talebinde toparlanma 2022'de

Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda, küresel petrol talebinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi seviyesine dönmesinin en erken 2022'de olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Raporda, dünya genelinde ulaşımın artması ve altyapı harcamalarının desteklenmesiyle küresel petrol talebinin ancak 2022'de Kovid-19 öncesi seviyeye çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre yüzde 8 azalacağı, gelecek yıl ise yüzde 6 yükseleceği öngörülen raporda, petrol piyasasındaki toparlanmanın 2022'de gerçekleşeceği tahmin edildi.

Bu ay küresel petrol talebinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşük olduğuna işaret edilen raporda, Çin ve Hindistan gibi büyük Asya ekonomilerindeki toparlanmanın ise petrol talebini yükselttiği vurgulandı.

Raporda, dünya genelinde ülkelerin karantina önlemlerini yumuşattıkça benzin ve diğer yakıtların talebinin artacağı, jet yakıtı tüketiminin ise hava yolu taşımacılığından tüketici güvenine bağlı olduğunun altı çizildi.

Öte yandan raporda, ikinci bir Kovid-19 dalgasının küresel petrol talebini ve tüketimini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

Goldman Sachs, Brent türü ham petrolün varil fiyatının yakın dönemde 35 dolar olmasını, 2022'de ise 55 dolara ulaşmasını öngörüyor.

KAYNAK:AA

