Güney Kore, ABD-İran ateşkesinin ardından Hürmüz Boğazı'ndaki 26 gemisinin geri dönmesini bekliyor

Yonhap'ın haberine göre Lee, üst düzey yardımcılarıyla yaptığı toplantıda ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkesin sonuçlarına dair iyimser olmak için “henüz çok erken” olduğunu belirtti.

Güney Kore’ye ait gemiler ve mürettebatın güvenli şekilde geri dönmesini sağlamak amacıyla tüm diplomatik kaynakların devreye sokulması çağrısında bulunan Lee, yetkililerden uluslararası toplumla yakın işbirliği yapmalarını istedi.

Lee, “Orta Doğu’daki savaşın nasıl ve ne zaman sona ereceğinden bağımsız olarak, öncekinden daha farklı ve yeni bir dünyanın ortaya çıkacağını” dile getirerek, yetkililerin gelecek için hazırlık yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Hürmüz Boğazı’nın yer aldığı bölgede Güney Kore'ye ait toplam 173 personelin olduğu 26 geminin bulunduğu belirtiliyor.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL’İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır