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Hindistan'daki uçak kazası sonrası Boeing hisselerinde sert düşüş! Milyarlarca dolarlık gerileme

Hindistan'da 244 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü. Dünya gündeminde büyük yankı uyandıran uçak kazası sonrası gelişmeler dikkatle takip edilirken kaza sonrası New York Borsası'nda açılış öncesi işlemlerde Boeing hisselerinin yüzde 6 değer kaybettiği kaydedildi. Buna göre firmanın piyasa değerinde 10 milyar dolarlık gerileme oldu.

Hindistan'daki uçak kazası sonrası Boeing hisselerinde sert düşüş! Milyarlarca dolarlık gerileme
Hande Dağ

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Hindistan medyasında "Air India 171" sayılı olduğu belirtilen uçakta bulunan yolcu sayısına ilişkin Hindistan Sivil Havacılık İdaresi düşen uçağın 244 kişiyi taşıdığını açıkladı. Hindistan Sivil Havacılık İdaresi Genel Müdürü Kidwai uçakta 232 yolcu ile 12 mürettebat olmak üzere 244 kişinin bulunduğunu ve acil durum ekiplerinin bölgeye gönderildiğini bildirdi. Uçağın "Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedildi.

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HİSSELERİ YÜZDE 6 DEĞER KAYBETTİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın düşmesi üzerine yatırımcılar Boeing hisselerinde satışa geçti.

New York Borsası'nda açılış öncesi işlemlerde Boeing hisseleri yüzde 6 değer kaybettiği aktarılırken bu düşüşün, Boeing'in piyasa değerinin yaklaşık 10 milyar dolarlık düşüşle 151 milyar dolara gerilemesi anlamına geldiği belirtildi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Hindistan uçak hisse
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