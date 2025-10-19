FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Hollanda hükümeti el koymuştu! Çip üreticisi Nexperia, Çin birimi ile bağlantısını kesti

Hollanda, çip üreticisi Nexperia'ya el koydu. Çin'deki çalışanların sistem bağlantıları kesildi.

Hollanda hükümeti el koymuştu! Çip üreticisi Nexperia, Çin birimi ile bağlantısını kesti

Hollanda hükümeti, çip üreticisi Nexperia'ya el koydu. Şirketin Çin'deki çalışanlarının sistem bağlantıları kesildi. Çin'deki çalışanların maaş ödemeleri durduruldu. Nexperia, Çin biriminin müşterilerine bilgi notu gönderdi.

Gönderilen notta, Avrupa'daki merkez, Çinli çalışanların bilgisayarlarına erişimi kesti. Ayrıca maaş ödemelerini durdurdu. Nexperia'nın Çin birimi bu karardan derin şaşkınlık duydu. Yönetim, Çin pazarını terk etmeye hazırlanıyor.

Öte yandan, Nexperia'nın Çin birimi, müşterilere hizmet vermek için tedbirler aldı. Bu amaçla yerel tedarik zinciri oluşturdu. Hollanda hükümeti, Wingtech Technology şirketine 2019'da el koymuştu.

Elde edilen bilgilere göre, Nexperia'nın yönetimi ciddi sorunlar yaşıyor. Bu sorunlar, şirketin faaliyetlerini tehdit ediyor. Hükümet, Hollanda'nın ekonomik güvenliğini sağlamak istiyor. Nexperia, önemli bir üretim kaynağı olarak görülüyor.

Ayrıca, Hollanda'nın bu adımı, ABD'nin ihracat kontrolü düzenlemesine yanıt olarak geldi. Hollanda hükümeti, şirketin kontrolünü sağladı. Wingtech, 2024'te ABD tarafından Varlık Listesi'ne alındı.

Hollanda hükümeti, 30 Eylül'de kuralın yürürlüğe girmesinin hemen ardından kontrole başladı. Şirket, Tesla ve Apple gibi büyük tedarikçiler arasında yer alıyor. ABD hükümeti de kilit teknolojilerin transferini sınırlamak istiyor.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın liderliğindeki hükümet, ulusal güvenliği tehdit edebilecek kilit teknolojilerin transferini önlemeyi, Çin ile rekabet stratejisinin merkezine koymuştu. Biden yönetimi, çip ve bilim yasasını yürürlüğe koymuştu. Bu yasayla Çinli üreticilere kısıtlamalar getirilmişti. Biden da ihracat kısıtlamalarıyla birlikte bazı yatırımlara sınırlama getirmişti. Çip üretiminde önemli gelişmeler yaşanıyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi 'Beklenebilir'Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi 'Beklenebilir'
Kozmetik sektöründe yıl sonu ihracat hedefi 1,7 milyar doları aşmakKozmetik sektöründe yıl sonu ihracat hedefi 1,7 milyar doları aşmak

Anahtar Kelimeler:
Çin Hollanda abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.