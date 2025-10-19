Hollanda hükümeti el koymuştu! Çip üreticisi Nexperia, Çin birimi ile bağlantısını kesti

Hollanda hükümeti, çip üreticisi Nexperia'ya el koydu. Şirketin Çin'deki çalışanlarının sistem bağlantıları kesildi. Çin'deki çalışanların maaş ödemeleri durduruldu. Nexperia, Çin biriminin müşterilerine bilgi notu gönderdi.

Gönderilen notta, Avrupa'daki merkez, Çinli çalışanların bilgisayarlarına erişimi kesti. Ayrıca maaş ödemelerini durdurdu. Nexperia'nın Çin birimi bu karardan derin şaşkınlık duydu. Yönetim, Çin pazarını terk etmeye hazırlanıyor.

Öte yandan, Nexperia'nın Çin birimi, müşterilere hizmet vermek için tedbirler aldı. Bu amaçla yerel tedarik zinciri oluşturdu. Hollanda hükümeti, Wingtech Technology şirketine 2019'da el koymuştu.

Elde edilen bilgilere göre, Nexperia'nın yönetimi ciddi sorunlar yaşıyor. Bu sorunlar, şirketin faaliyetlerini tehdit ediyor. Hükümet, Hollanda'nın ekonomik güvenliğini sağlamak istiyor. Nexperia, önemli bir üretim kaynağı olarak görülüyor.

Ayrıca, Hollanda'nın bu adımı, ABD'nin ihracat kontrolü düzenlemesine yanıt olarak geldi. Hollanda hükümeti, şirketin kontrolünü sağladı. Wingtech, 2024'te ABD tarafından Varlık Listesi'ne alındı.

Hollanda hükümeti, 30 Eylül'de kuralın yürürlüğe girmesinin hemen ardından kontrole başladı. Şirket, Tesla ve Apple gibi büyük tedarikçiler arasında yer alıyor. ABD hükümeti de kilit teknolojilerin transferini sınırlamak istiyor.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın liderliğindeki hükümet, ulusal güvenliği tehdit edebilecek kilit teknolojilerin transferini önlemeyi, Çin ile rekabet stratejisinin merkezine koymuştu. Biden yönetimi, çip ve bilim yasasını yürürlüğe koymuştu. Bu yasayla Çinli üreticilere kısıtlamalar getirilmişti. Biden da ihracat kısıtlamalarıyla birlikte bazı yatırımlara sınırlama getirmişti. Çip üretiminde önemli gelişmeler yaşanıyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır