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Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği ABD'nin İran'a saldırısı sonrası artan gerilime rağmen sürüyor

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası güvenlik risklerine ilişkin endişelerin arttığı Hürmüz Boğazı'nda, ABD'nin İran'a saldırısının ardından artan gerilime rağmen gemi trafiği devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği ABD'nin İran'a saldırısı sonrası artan gerilime rağmen sürüyor

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlıyor.

Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'ine ev sahipliği yapan bu stratejik geçit, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu'daki üreticilerin ham petrol ve kondensat sevkiyatında kritik bir rol üstleniyor.

Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün büyük kısmı Çin başta olmak üzere Asya piyasalarına ulaşıyor. Ayrıca, küresel LNG ticaretinin yüzde 20'si de bu boğazdan geçiyor.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına yönelik İran'dan henüz bir hamle gelmese de ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırılarının ardından dikkatler Hürmüz Boğazı'na yoğunlaştı.

AA muhabirinin veri takip şirketi MarineTraffic verilerinden derlediği bilgilere göre, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği devam ediyor.

Gemi takip şirketi TankerTrackers.com, INC de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğazdaki tanker trafiğinin her iki yönde de devam ettiğini bildirdi.

Buna karşın Umman Körfezi'nde Hürmüz Boğazı istikametindeki birkaç noktada, bekleme pozisyonuna geçen ham petrol ve petrol ürünü tankerlerinin yoğunlaşması dikkati çekiyor.

Veri analitik şirketi Kpler, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası paylaştığı piyasa notunda, yarın piyasaların açılmasıyla petrol fiyatlarının güne yüzde 7-10 arasında keskin bir artışla başlayabileceği uyarısında bulundu. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'dan dünya pazarlarına petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşınmasını sağladı.
  • Bu boğaz, dünya deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık üçte birine ev sahipliği yaptı.
  • Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol, özellikle Asya piyasalarına ulaştı.
  • ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı'na yönelik dikkatler arttı.

  • Gemi trafiği devam ederken, Umman Körfezi'nde bekleme pozisyonunda bulunan tankerlerin sayısı arttı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
gemi trafiği Hürmüz Boğazı
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