FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. IATA: Kovid-19 salgını nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişi işini kaybedebilir

IATA: Kovid-19 salgını nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişi işini kaybedebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2020 12:04 | Son Güncelleme

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişinin işini kaybetme riski olduğunu bildirdi.

IATA: Kovid-19 salgını nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişi işini kaybedebilir

IATA'dan yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde salgından dolayı seyahat taleplerinin yüzde 75 düştüğü aktarıldı.

Bunun neticesinde 4,8 milyon sektör çalışanının işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulanan açıklamada, "Kovid-19 ile ilgili sınır kısıtlamalarının ve karantina önlemlerinin etkisi, havacılık endüstrisini kapatma noktasına getirdi, uçakları yere indirdi, altyapı ve uçak üretim kapasitesini atıl durumda bıraktı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, havacılık sektöründe "istihdam felaketinin" önlenmesi için hükümetlere acil müdahale ve sürekli mali destek sağlama çağrısında bulunuldu.

IATA Genel Müdürü Alexandre de Juniac ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Havacılık, benzeri görülmemiş bir istihdam felaketiyle karşı karşıya. Havayolları şirketleri maliyetleri düşürdü ancak mevcut koşullar altında yalnızca 8,5 aylık nakit kaldı." uyarısı yaptı.

Juniac, salgın dolayısıyla sektörde zaten on binlerce kişinin işini kaybettiğini, hükümetlerin daha fazla mali destek sağlamaması durumunda muhtemelen yüzbinlerce kişinin işinden olacağına dikkati çekti.

Havacılığın ulusları birbirine bağlamada ve hayati öneme sahip kargoları taşımada önemli bir rol oynadığının altını çizen Juniac, daha da önemlisi, hükümetlerin sınırları güvenli şekilde yeniden açmak için birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Moody’s’ten 2021 öngörüsüMoody’s’ten 2021 öngörüsü
Başvuru sonucu açıklandı!Başvuru sonucu açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
BDDK'dan yeni hamle
BDDK'dan yeni hamle
Araç sahipleri dikkat! zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! zam geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
40 kilo ile başladı! Paraya para demiyor
40 kilo ile başladı! Paraya para demiyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
Türkiye'ye 25 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Türkiye'ye 25 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Moody’s’ten 2021 öngörüsü
Moody’s’ten 2021 öngörüsü
İngiltere'de çalışma fırsatı bitiyor... Ankara Anlaşması tarihi uzatılıyor mu? Ankara Anlaşması ne zaman bitiyor?
Ankara Anlaşması bitiyor!
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Fitch Ratings: 2020'de küresel resesyon yaşanacak
Fitch Ratings: 2020'de küresel resesyon yaşanacak
ABD'de işsizlik oranı ekimde yüzde 6,9'a düştü
ABD'de işsizlik oranı ekimde yüzde 6,9'a düştü
Piyasalarda ABD seçim krizi... Joe Biden'ın başkanlığı altın ve dolar fiyatını nasıl etkiler? ABD seçimlerinin dolar ve altına etkisi!
Joe Biden'ın başkanlığı altın ve dolar fiyatını nasıl etkiler?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.