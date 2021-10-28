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İki petrol şirketi kepenk kapatmıştı! Şimdi de benzinin fiyatı 9 liraya dayandı

28.10.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayı etkisi altına alan akaryakıt stoğu ve fiyatları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçtiğimiz hafta iki petrol şirketinin zarara uğradığı için satışlarını durdurmasına neden olmuştu. Yeni gelen açıklamaya göre göre benzinin fiyatı 9 liraya dayanarak 8.80 lirayı gördü.

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Benzinciler Birliği, tarafından yapılan açıklamada döviz kurundaki artıştan dolayı zarara uğrayan K-PET ve AL-PET'in akaryakıt satışını durdurduğu bildirilmişti. KKTC'de şimdi de benzinin fiyatı 9 liraya dayandı.

AKARYAKIT KRİZİ DEVAM EDİYOR

Dünya’daki akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, akaryakıt fiyatlarına yüzde 10 oranında zam yaptı. KKTC’de hali hazırda 7,99 liraya satılan 95 oktan kurşunsuz benzin 8,80 liraya, 98 oktan kurşunsuz benzin 7,99 liradan 8,96 liraya, Euro Diesel 7,30 liradan 8,44 liraya ulaştı.

Zammın ardından gaz yağı 7,27 liradan 8,39 liraya, mutfak tüpü 107 liradan 140 liraya yükseldi. 27 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre zamlı fiyatlar, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. (İHA)

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