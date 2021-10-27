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Son Dakika: EPGİS duyurdu: Benzine 25 kuruşluk indirim!

27.10.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi günü 44 kuruş, salı günü ise 28 kuruş olmak üzere iki seferde 72 kuruş zamlanan benzinin fiyatı bu gece yarısı itibarıyla 25 kuruş inecek. Duyuruyu EPGİS sosyal medya üzerinden yaptı.

Son Dakika: EPGİS duyurdu: Benzine 25 kuruşluk indirim!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim yapıldı.

BENZİNE 25 KURUŞLUK İNDİRİM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruda şu açıklamayı yaptı:

Akaryakıt fiyatlarında indirim: 28/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 25 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

ÖTV DESTEĞİ 2022'DE DE DEVAM EDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

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