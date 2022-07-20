İki ülkeden dolar hamlesi! Ruble ve riyal kullanacaklar

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ruble ve riyal üzerinden ticaret dün itibarıyla başladı." dedi.

Salihabadi, İran'ın döviz piyasasında yerli para birimleriyle ticarete başlamasının Rusya ile ekonomik ilişkilerini daha da güçlendireceğini, İran pazarında dolar ve avro gibi diğer yabancı para birimlerinin rolünü azaltabileceğini belirterek, "Dün iki milyon rublelik işlemle iyi bir adım atıldı. İnşallah devam edecek, alınan tedbirlere göre bu işlemlerin hacmi artacak ve piyasa derinleşecek." diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı, "Farklı para birimlerinden oluşan çeşitli bir para birimi portföyüne sahip olmayı, dolar ve avro gibi para birimlerinin hacmini ve etkisini azaltmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, küresel ticarette dolardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Dolar kademeli olarak küresel ticaretin yolundan çekilmelidir." demişti.

Putin de buna karşılık, ABD'nin doları baskı aracı olarak kullanmaya çalıştığını kaydederek, İran ile Rusya'nın ticari ilişkilerde ulusal para birimlerini kullanmanın yollarını tasarladığını söylemişti. (AA)



