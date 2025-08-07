FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

İklim değişikliği küresel gıda fiyatlarını artırıyor

İklim değişikliği sonucu meydana gelen aşırı hava olayları, çeşitli ülkelerde kahve, kakao ve pirinç gibi gıda ürünlerinin fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor.

İklim değişikliği küresel gıda fiyatlarını artırıyor

İklim değişikliği sonucu artan sıcaklık, sel ve fırtına gibi aşırı hava olayları, tarım faaliyetlerini de etkiliyor, gıda güvenliğini tehdit ediyor.

Avrupa'daki çeşitli araştırma enstitülerinden bilim insanları, temmuzda "İklim Aşırılıkları, Gıda Fiyatı Sıçramaları ve Bunların Daha Geniş Toplumsal Riskleri" adlı bir çalışma yaptı.

İklim değişikliğinin gıda fiyatlarına etkisinin ele alındığı çalışmada bilim insanları, farklı ülkelerde iklim aşırılıklarına bağlı olarak gıda fiyatlarının artışını ortaya koyan raporları bir araya getirdi.

Çalışmaya göre, iklim değişikliğinden etkilenen tarım ürünleri coğrafyaya göre çeşitlilik gösteriyor.

Güney Avrupa'da 2022-2023 yıllarında yaşanan şiddetli kuraklık, Avrupa Birliği (AB) genelinde zeytinyağı fiyatlarının Ocak 2024'te bir yıllık süreçte yüzde 50 artmasına yol açtı.

İngiltere'de 2024'ün başlarında, yağışlı geçen havanın etkisiyle patates fiyatları yüzde 22 yükseldi.

Doğu Asya'da 2024'teki sıcak hava dalgaları, Güney Kore ve Japonya'nın neredeyse tamamında, ayrıca Çin ve Hindistan'ın geniş bölgelerinde aşırı sıcaklığa yol açtı. Bu aşırı hava olayları, Kore lahanasının fiyatını Eylül 2024'te, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70 artırdı. Japon pirinci de aynı dönemde yüzde 48 zamlandı. Ayrıca, Çin'de sebze fiyatları da haziran ve ağustosta yüzde 30 yükseldi.

Vietnam'da Şubat 2024'teki sıcak hava dalgası sonrası, robusta kahvesi fiyatları temmuzda yüzde 100 arttı. Endonezya'da 2023 yılındaki kuraklığın ardından pirinç fiyatları yüzde 16 yükseldi.

Pakistan'da Ağustos 2022'de yaşanan sellerin hemen ardından, kırsal bölgelerde gıda fiyatları haftalar içinde yüzde 50 arttı. Hindistan'da Mayıs 2024'teki sıcak hava dalgası sonrası, yılın ikinci çeyreğinde soğan ve patates fiyatları yükseldi. Bu dönemde, soğan fiyatlarında yüzde 89, patates fiyatlarında yüzde 81 artış kaydedildi.

GÜNEY AFRİKA'DAKİ SICAK HAVA DALGASIYLA, MISIR FİYATLARI YÜZDE 36 YÜKSELDİ

Avustralya'da da 2022'deki seller, marul fiyatlarının artmasına neden oldu. Bu dönemde marul fiyatları yüzde 300 arttı.

Güney Afrika'da Mart 2024'teki sıcak hava dalgasından sonra, nisanda mısır fiyatları yüzde 36 yükseldi. Etiyopya'da da 2022'de yaşanan kuraklık gıda fiyatlarını olumsuz etkiledi. Kuraklığın ardından Mart 2023'te gıda fiyatlarında yüzde 40 artış gözlendi.

ABD'DE SEBZE FİYATLARI YÜZDE 80 ARTTI

ABD'nin sebze üretiminin yüzde 40'tan fazlasını karşılayan California ve Arizona'da 2022'de yaşanan kuraklık, özellikle sebze üretimini olumsuz etkiledi. ABD'de sebze fiyatları Kasım 2022 itibarıyla bir yıl içinde yüzde 80 arttı.

Meksika'da 2023'teki kuraklığın ardından, sonraki yılın başında meyve ve sebze fiyatlarında yüzde 20'lik artış gözlendi.

KURAKLIK KÜRESEL KAHVE VE KAKAO FİYATLARINI ARTIRDI

İklim aşırılıkları, sadece yerelde değil, önemli gıda ürünlerinin küresel piyasa fiyatlarında da artışa neden oldu.

Dünyada en çok kahve üretilen Brezilya'da 2023'teki kuraklık fiyatların artmasına yol açtı. Küresel kahve fiyatları Ağustos 2024'te yüzde 55 yükseldi.

Dünya kakao üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştiren Gana ve Fildişi Sahili'nde Şubat 2024'te görülen aşırı sıcaklık ve önceki yıldan süregelen uzun kuraklık, küresel kakao fiyatlarını etkiledi. Kakao fiyatları Nisan 2024'te bir yıl içinde yaklaşık yüzde 300 arttı.

GIDA FİYAT ARTIŞLARININ ÇEŞİTLİ ETKİLERİ

İklim kaynaklı gıda fiyatlarındaki yükselişler toplumda çeşitli riskleri de tetikleyebiliyor.

Artan gıda fiyatları özellikle düşük gelirli hane halklarının gıda güvenliğini doğrudan etkiliyor. Söz konusu hane halkı, daha az beslenme sonucu hastalıklara karşı dirençsiz olabiliyor. Bu durum, sağlık sistemi üzerinde ek yükler oluşturarak kamu harcamalarını artırıyor.

Ayrıca, gıda fiyatlarındaki artışlar genel enflasyonun yükselmesine yol açıyor ve gıda fiyatlarının enflasyon içindeki payının yüksek olduğu gelişmekte olan ülkeler için büyük risk oluşturuyor. (AA)

HABER ÖZETİ

  • İklim değişikliği, tarım faaliyetlerini etkileyerek gıda güvenliğini tehdit etti ve gıda fiyatlarının artışına yol açtı.
  • Avrupa'daki çalışmada, iklim aşırılıklarının gıda fiyatlarına etkisi coğrafyaya göre değişiklik gösterdiği belirtildi.
  • Güney Avrupa'daki kuraklık, zeytinyağı fiyatlarının %50 artmasına neden olurken, İngiltere'de yağışlı havanın patates fiyatlarını %22 yükselttiği kaydedildi.
  • ABD'de 2022 yılındaki kuraklık sebze fiyatlarının %80 artmasına yol açarken, Güney Afrika'da sıcak hava dalgası sonrası mısır fiyatları %36 yükseldi.
  • Aşırı hava olayları, düşük gelirli hane halkları üzerinde gıda güvenliğini olumsuz etkileyerek sağlık sistemine ek yükler getirdi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...
TGA'nın stratejisiyle Türkiye, dijital tanıtımda dünya lideri olduTGA'nın stratejisiyle Türkiye, dijital tanıtımda dünya lideri oldu

Anahtar Kelimeler:
iklim değişikliği Gıda fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni partinin adı kondu! CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, BBP...

Yeni partinin adı kondu! CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, BBP...

Sahte diploma dağıtan suç makinesi ortaya çıktı! 44 suç kaydı var

Sahte diploma dağıtan suç makinesi ortaya çıktı! 44 suç kaydı var

'e-Devlet'te o harflere dikkat' uyarısı! 'Emeklilik iptali...' Çalışanları da ilgilendiriyor

'e-Devlet'te o harflere dikkat' uyarısı! 'Emeklilik iptali...' Çalışanları da ilgilendiriyor

Fiyatlar dudak uçuklattı! Yüzde 193 arttı

Fiyatlar dudak uçuklattı! Yüzde 193 arttı

3 Temmuz'dan beri grevdeler! Büyük risk var

3 Temmuz'dan beri grevdeler! Büyük risk var

Daha az maaş almamak için kritik gün! Geç başvuruda düşüyor

Daha az maaş almamak için kritik gün! Geç başvuruda düşüyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.