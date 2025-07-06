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İlk 50'de Türkiye'den tek il! Dünyanın en güvenli şehirlerinden oldu

Eskişehir Uluslararası bir araştırma şirketinin yaptığı çalışmaya göre 100 puan üzerinden 91.77 alarak Dünya'nın en güvenli 39. şehri seçildi.

İlk 50'de Türkiye'den tek il! Dünyanın en güvenli şehirlerinden oldu

Yapılan araştırmaya göre, suç oranları, emniyet güçlerinin etkinliği, güvenlik önlemleri ve toplumsal güven algıları konularına bağlı olarak güvenli şehirler listesi oluşturuldu. Hazırlanan bu listede Eskişehir, 91.77 puan alarak en güvenli 39. şehir olarak seçildi.

İlk 50 de Türkiye den tek il! Dünyanın en güvenli şehirlerinden oldu 1

LİSTEDE İLK 50'DE TÜRKİYE'DEN TEK ŞEHİR

Ayrıca Eskişehir liste içinde ilk 50'de bulunan tek Türkiye şehri olarak belirlendi. Eskişehir Valiliğinin ise 'Güvenli Şehir Eskişehir' adı altında yaptığı çalışmalar ile Eskişehir'in bu başarısına destek oldu. (İHA)

İlk 50 de Türkiye den tek il! Dünyanın en güvenli şehirlerinden oldu 2
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir güven
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