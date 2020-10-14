FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. IMF açıkladı! İşte koronavirüsün maliyeti

IMF açıkladı! İşte koronavirüsün maliyeti

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2020 15:05 | Son Güncelleme

IMF, küresel ekonomiyi derinden sarsan koronavirüs salgınının 2020 sonundaki maliyetinin 28 trilyon dolar olacağını tahmin ediyor. Fonun açıklamasına göre 28 trilyon dolar korkulandan çok daha az bir miktara denk geliyor. İspanya ekonomisinin yüzde 12.8 küçülmesi bekleniyor.

IMF açıkladı! İşte koronavirüsün maliyeti

Koronavirüs küresel salgını hem 2020'ye ait hem önümüzdeki yılların ekonomik planlarını kökünden değiştirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) salgına yönelik ekonomik tahminlerini güncelledi.

IMF raporuna göre Covid-19'un ekonomik yıkıcılığı beklenenden daha az oldu. Yine de küresel ekonominin 2020'yi 28 trilyon dolar salgın faturasıyla kapatması tahmin ediliyor.

Haziran ayındaki raporunda küresel ekonominin yüzde 5.2 küçüleceğini tahmin eden IMF, bu oranı da güncelledi. IMF'nin tahminine göre yeni küçülme oranı yüzde 4.4 olacak.
Son aylardaki ekonomik toparlanmalar nedeniyle küresel ekonominin kaybına ilişkin beklentiler 33 trilyon dolardan 28 trilyon dolara indirildi.

EN ÇOK KÜÇÜLMESİ BEKLENEN ÜLKELER

IMF raporunda ayrıca ekonomisi en çok küçülecek ülkeler tahminini de paylaştı.

Tahminlere göre İspanya yüzde 12.8 küçülmeyle listenin zirvesinde yer oluyor. İspanya'yı yüzde 10.6 ile İtalya, yüzde 9.8 ile Fransa, yüzde 9.8 ile İngiltere ve yüzde 7.1 ile Kanada takip ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
İngiltere’de işsizlik son üç yılın en yüksek seviyesindeİngiltere’de işsizlik son üç yılın en yüksek seviyesinde
Evde bakım aylığı yatan iller listesi!Evde bakım aylığı yatan iller listesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Türkiye’de ilk kez üretildi! Siparişlere yetişemiyor
Türkiye’de ilk kez üretildi! Siparişlere yetişemiyor
O ilimizde yeni bir maden rezervi daha bulundu
O ilimizde yeni bir maden rezervi daha bulundu
Mobilya devinden flaş karar!
Mobilya devinden flaş karar!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ankara Anlaşması ile İngiltere'de yaşamak için...
Ankara Anlaşması ile İngiltere'de yaşamak için...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kanada işçi alımı var mı?
Kanada işçi alımı var mı?
O ülke dünyanın en yüksek asgari ücretini veriyor!
O ülke dünyanın en yüksek asgari ücretini veriyor!
Almanya işçi alımı yapıyor mu?
Almanya işçi alımı yapıyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mobilya devi IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor! 27 ülkede hayata geçirilecek
Mobilya devinden flaş karar!
İngiltere’de işsizlik son üç yılın en yüksek seviyesinde
İngiltere’de işsizlik son üç yılın en yüksek seviyesinde
IMF'den küresel ekonomide bu yıl yüzde 4,4'lük daralma beklentisi
IMF'den korkutan rapor! İşte Türkiye beklentisi
Lagarde: Dijital euro nakitin yerini hiçbir zaman alamayacak
Lagarde: Dijital euro nakitin yerini hiçbir zaman alamayacak
İngiliz tekstil devi Edinburgh Woollen Mill iflasın eşiğinde
Tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir
ABD'de en zengin 50 kişinin serveti ülkedeki 165 milyon kişininkine eşit
ABD'de en zengin 50 kişinin serveti ülkedeki 165 milyon kişininkine eşit

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.