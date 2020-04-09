IMF Başkanı Georgieva: Türkiye dahil tüm ülkelerle temas halindeyiz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva IMF'nin dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söyledi.

Yaptığı açıklamasının ardından soruları cevaplayan Georgieva, IMF'nin tüm ülkeler ile alınması gereken önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye dahil tüm üyelerimizle yapıcı ilişkiler yürütmeye devam edeceğiz. Biz tüm üyelerimiz için buradayız" dedi.

'Virüs, Büyük Bunalım'ın ardından en kötü resesyonu başlatacak'

IMF Başkanı Christalina Georgieva, koronavirüs salgınının 2020 yılında global ekonomik büyümeyi keskin şekilde negatife döndüreceğini ve 1930'lardaki Büyük Bunalım'dan bu yana görülen en kötü resesyonu tetikleyeceğini söyledi.

IMF Başkanı Christalina Georgieva, koronavirüs salgınının küresel piyasalara ve küresel ekonomilere etkisini değerlendirdi. 2020 yılında global ekonomik büyümeyi keskin şekilde negatife döndüreceğini ifade eden Georgieva, 1930'lardaki Büyük Bunalım'dan bu yana görülen en kötü resesyonu tetikleyeceğini söyledi.