IMF büyüme tahminlerinde 'savaş' revizesi

IMF tarafından yayımlanan Nisan 2022 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre 2022 yılı küresel büyüme tahmini yüzde 4.4'ten yüzde 3.6'ya düşürüldü.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2022 sayısını "Savaş Küresel Toparlanmayı Geciktiriyor" başlığı ile yayımladı.

Raporda, Ukrayna'daki savaşın maliyetli bir insani krizi tetiklediği, çatışmadan kaynaklanan ekonomik hasarın 2022'de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya katkıda bulunacağı aktarıldı.

Savaşın büyümeyi azaltacağı, enflasyonu ise artıracağına işaret edilen raporda, merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmasıyla faiz oranlarının artmasının beklendiğini, birçok ülkenin ise savaşın ekonomileri üzerindeki etkisini yumuşatmak için sınırlı maliye politikası alanına sahip olduğu kaydedildi. (AA)

