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IMF'den küresel ekonomide bu yıl yüzde 4,4'lük daralma beklentisi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2020 15:55 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomideki daralmanın özellikle gelişmiş ekonomilerde tahminlerden iyi gelen ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerinin etkisiyle öngörülenden daha az olacağını belirterek, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,4 küçülmesinin beklendiğini bildirdi. Türkiye'ye ilişkin tahminlerde değişikliğe gidilmezken, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

IMF'den küresel ekonomide bu yıl yüzde 4,4'lük daralma beklentisi

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2020 sayısını "Uzun ve zor bir tırmanış" başlığı ile yayımladı.

Raporda, küresel ekonominin nisan ayındaki "büyük karantina" sırasına yaşadığı düşüşün derinliklerinden tırmanışa geçtiğine işaret edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmaya devam ettiği ve birçok ülkenin normalleşme sürecini yavaşlattığı belirtilen raporda, "Çin'de toparlanma beklenenden daha hızlı gerçekleşirken, küresel ekonominin pandemi öncesi faaliyet seviyesine geri dönüşü aksaklıklara yatkın olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

EKONOMİK FAALİYETTEKİ İYİLEŞME ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GÜÇLÜ TOPARLANMANIN İŞARETÇİSİ

Raporda, daha önce yüzde 5,2 küçülmesi beklenen küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 daralacağı tahmin edildi.

Söz konusu yukarı yönlü revizyonun daha çok gelişmiş ekonomilerde beklenenden daha iyi gelen ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verilerini yansıttığına işaret edilen raporda, karantina önlemlerinin azalmasıyla ekonomik faaliyetin beklenenden daha erken iyileştiği ve üçüncü çeyrekte daha güçlü bir toparlanmanın göstergesi olduğu kaydedildi.

Raporda, küresel ekonominin 2021'de ise yüzde 5,2 büyüyeceği tahmin edildi. Gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini daha önce yüzde 5,4 olarak öngörülmüştü.

KÜRESEL BÜYÜMEDE ORTA VADEDE KADEMELİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Gelecek yılki toparlanmanın ardından, küresel büyümenin kademeli olarak orta vadede yaklaşık yüzde 3,5'e düşmesinin beklendiğine dikkatin çekildiği raporda, salgının 1990'lardan bu yana küresel yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemeyi tersine çevireceği ve eşitsizliği artıracağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, temel tahminleri çevreleyen belirsizliklerin alışılmadık derecede yüksek olduğu belirtilerek, aşı ve virüsün tedavisine yönelik gelişmelerle iş ortamında bulaşmayı azaltmak için yapılan değişikliklerin ekonomik faaliyetin öngörülenden daha hızlı bir şekilde salgın öncesi seviyelere dönmesine olanak sağlayabileceği kaydedildi.

Toparlanmanın ülkeler tarafından desteklenmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, sağlık krizinin sona erdirilmesi için de daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

AVRO BÖLGESİ İÇİN YÜZDE 8,3'LÜK DARLAMA BEKLENTİSİ

IMF raporunda bazı ülkelere yönelik yeni büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, daha önce yüzde 8 küçülmesi beklenen ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 4,3 daralacağı öngörüldü. Ülke ekonomisine ilişkin 2021'e ait büyüme beklentisi ise yüzde 4,5'ten yüzde 3,1'e düşürüldü.

Avro Bölgesi ekonomisinin de bu yıl yüzde 8,3 küçüleceği tahmin edilirken, 2021'de yüzde 5,2 büyüyeceği öngörüldü. Bölge ekonomisinin daha önce bu yıl yüzde 10,2 daralacağı, gelecek yıl ise 6 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahmini bu yıl için yüzde eksi 7,8'den yüzde eksi 6'ya yükseltilirken, 2021 için yüzde 5,4'ten yüzde 4,2'ye düşürüldü. Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'nın da bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini yüzde eksi 12,8'den yüzde eksi 10,6'ya yükseltirken, 2021 için yüzde 6,3'ten yüzde 5,2'ye çekildi.

GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN YÜZDE 5,8 KÜÇÜLME TAHMİNİ

Raporda, Fransa ekonomisine yönelik büyüme tahmini bu yıl için yüzde eksi 12,5'ten yüzde eksi 9,8'e çıkarılırken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 7,3'ten yüzde 6'ya düşürüldü. Daha önce 2020'de yüzde 12,8 daralması öngörülen İspanya ekonomisine yönelik tahminde değişikliğe gidilmezken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,3'ten yüzde 7,2'ye yükseltildi.

İngiltere için 2020 büyüme tahmini ise yüzde eksi 10,2'den yüzde eksi 9,8'e yükseltildi, 2021 beklentisi ise yüzde 6,3'ten yüzde 5,9'a düşürüldü.

Söz konusu revizyonlarla, gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2020 için yüzde eksi 8,1'den yüzde eksi 5,8'e çıkarılırken, 2021 için yüzde 4,8'den yüzde 3,9'a çekildi.

GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERİN YÜZDE 3,3 DARALACAĞI ÖNGÖRÜLDÜ

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi, yüzde 1'den yüzde 1,9'a yükseltildi. Çin ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 8,2 olarak bırakıldı.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde eksi 4,5'ten yüzde eksi 10,3'e revize edilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6'dan yüzde 8,8'e yükseltildi.

Rusya ekonomisine yönelik büyüme tahmini de bu yıl için yüzde eksi 6,6'dan yüzde eksi 4,1'e çıkarılırken, gelecek yıla ait büyüme beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 2,8'e düşürüldü.

Bu revizyonlarla, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisi, 2020 için yüzde eksi 3,1'den yüzde eksi 3,3'e düşürüldü ve 2021 için yüzde 5,8'den yüzde 6'ya yükseltildi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK TAHMİNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Türkiye'ye ilişkin tahminlerde değişikliğe gidilmezken, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
damat IMF para verip yazdırmıştır raporu
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