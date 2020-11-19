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IMF ekonomik toparlanma hızındaki yavaşlamaya karşı uyardı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2020 17:49 | Son Güncelleme

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, son verilerin yeni tip koronavirüs salgınının arttığı ekonomilerde toparlanma hızının yavaşladığını gösterdiğini belirterek, devam eden belirsizlikle mücadele için güçlü politika eylemi çağrısında bulundu.

IMF ekonomik toparlanma hızındaki yavaşlamaya karşı uyardı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 21-22 Kasım'da sanal olarak düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi öncesi "Belirsizlikle Mücadele için Sürekli Güçlü Politika Eylemi" başlıklı bir blog yazısı kaleme aldı.

Küresel ekonominin kritik bir dönemeçle karşı karşıya olduğuna işaret eden Georgieva, ülkelerin Kovid-19 krizinin derinliklerinden toparlanmaya başladıkları ancak birçok ekonomide vakalardaki artışın bu toparlanmayı zor ve belirsiz kıldığını belirtti ve aşı çalışmalarındaki önemli ilerlemeleri "iyi haber" olarak nitelendirerek, iyi olmayan haberin ise salgının ciddiyeti ve olumsuz ekonomik etkisi olduğunu kaydetti.

IMF'nin küresel ekonomik büyümeye ilişkin son tahminlerinden bu yana elde edilen verilerin küresel toparlanmanın devam ettiğini doğruladığını aktaran Georgieva, ABD, Japonya ve Avro Bölgesi dahil olmak üzere birçok ekonomi için 3'üncü çeyrekteki ekonomik faaliyetin beklenenden daha güçlü geldiğini anımsattı.

'POLİTİKA DESTEĞİ VAKTİNDEN ÖNCE ÇEKİLMEMELİ'

"Temasın yoğun olduğu hizmet endüstrileri için en son veriler, pandeminin yeniden arttığı ekonomilerde yavaşlayan bir hıza işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunan Georgieva, ekonominin önündeki yolun hala zorlu ve aksaklıklara açık olduğunu vurguladı ve devam eden belirsizlikle mücadele etmek için sürekli güçlü politika eylemine ihtiyaç bulunduğunu hatırlattı.

Georgieva, daha güçlü bir uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunun altını çizerek, yaygın olarak paylaşılan tıbbi çözümlerde daha hızlı ilerlemenin 2025'e kadar küresel gelire yaklaşık 9 trilyon dolarlık katkı sunabileceğinin tahmin edildiğini kaydetti. Politika desteğinin vaktinden önce çekilmesinden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Georgieva, "Bazı ekonomilerde, gelecek yıl şu anda bütçelenenin ötesinde daha fazla mali destek için alan var." derken senkronize bir altyapı yatırımı hamlesi için şimdiden hazırlanılması gerektiğinin altını çizdi.

'KRİZİN DERİN İZLER BIRAKMASI MUHTEMEL'

Öte yandan IMF, söz konusu zirve öncesi "G20 Gözlem Notu" raporunu da yayımladı.

Son göstergelerin toparlanma hızının yavaşladığına işaret ettiği belirtilen raporda, "Küresel ekonomik faaliyet haziran ayından bu yana toparlanırken, toparlanmanın ivme kaybettiğine dair izler var ve krizin derin, eşit olmayan izler bırakması muhtemel." değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, belirsizlik ve risklerin son derece yüksek olduğuna işaret edilerek, politikaların krizi hızla bitirmeye ve güçlü bir toparlanmayı desteklemeye odaklanması gerektiğinin altı çizildi.

Krizi sona erdirmek için çok taraflı eylem gerektiği vurgulanan raporda, ticaret kısıtlamalarının azaltılması ve ticaret gerilimlerinin hafifletilmesinin toparlanmanın desteklenmesine yardımcı olacağı aktarıldı.

Raporda, uluslararası mali güvenlik ağının güçlendirilmesi ve uluslararası vergilendirme sisteminde reform yapma çabasına ihtiyaç olduğu kaydedildi.

KAYNAK:AA

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