IMF ekonomik toparlanma hızındaki yavaşlamaya karşı uyardı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 21-22 Kasım'da sanal olarak düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi öncesi "Belirsizlikle Mücadele için Sürekli Güçlü Politika Eylemi" başlıklı bir blog yazısı kaleme aldı.

Küresel ekonominin kritik bir dönemeçle karşı karşıya olduğuna işaret eden Georgieva, ülkelerin Kovid-19 krizinin derinliklerinden toparlanmaya başladıkları ancak birçok ekonomide vakalardaki artışın bu toparlanmayı zor ve belirsiz kıldığını belirtti ve aşı çalışmalarındaki önemli ilerlemeleri "iyi haber" olarak nitelendirerek, iyi olmayan haberin ise salgının ciddiyeti ve olumsuz ekonomik etkisi olduğunu kaydetti.

IMF'nin küresel ekonomik büyümeye ilişkin son tahminlerinden bu yana elde edilen verilerin küresel toparlanmanın devam ettiğini doğruladığını aktaran Georgieva, ABD, Japonya ve Avro Bölgesi dahil olmak üzere birçok ekonomi için 3'üncü çeyrekteki ekonomik faaliyetin beklenenden daha güçlü geldiğini anımsattı.

'POLİTİKA DESTEĞİ VAKTİNDEN ÖNCE ÇEKİLMEMELİ'

"Temasın yoğun olduğu hizmet endüstrileri için en son veriler, pandeminin yeniden arttığı ekonomilerde yavaşlayan bir hıza işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunan Georgieva, ekonominin önündeki yolun hala zorlu ve aksaklıklara açık olduğunu vurguladı ve devam eden belirsizlikle mücadele etmek için sürekli güçlü politika eylemine ihtiyaç bulunduğunu hatırlattı.