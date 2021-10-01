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İngiliz bankası Standard Chartered, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

01.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Standard Chartered Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarını yıl sonuna kadar 300 baz puan daha indirerek %15'e düşürmesini beklediğini açıkladı ve 2021 enflasyon ve büyüme tahminlerini yükseltti.

İngiliz bankası Standard Chartered, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Standard Chartered, "Merkez bankasının gıda ve enerji fiyatları gibi geçici faktörlerin neden olduğu yüksek manşet enflasyon baskılarını göz ardı etmesini ve önümüzdeki dönemde ekonomik büyümeyi desteklemeye odaklanmasını bekliyoruz" dedi.Standard Chartered daha önce yıl sonuna kadar 200 baz puanlık faiz indirimi öngörmüştü.

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Standard Chartered ayrıca yıl sonu için enflasyon tahminini %15.2'den %17.5'e yükseltti ve aynı dönemde büyüme tahminlerini de %5'ten %8'e çıkardı.

Standard Chartered "Euro bölgesi başta olmak üzere başlıca ticaret ortaklarında güçlü ekonomik toparlanma kaydededilirken, ihracat 2021'in ilk sekiz ayında yıllık bazda %37 arttı ve artış kaydetmeye devam edebilir" dedi. (Reuters)

Standard &amp; Poor’s Türkiye'nin büyüme tahminini yükselttiStandard & Poor’s Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Türkiye
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