FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 20,4 daraldı

İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 20,4 daraldı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2020 13:47 | Son Güncelleme

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülke ekonomisi aylık kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana en sert daralmayı kaydetti.

İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 20,4 daraldı

İngiliz ekonomisi nisan ayında aylık bazda yüzde 20,4 daraldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, İngiliz ekonomisi nisan ayında aylık bazda yüzde 20,4 küçülerek, aylık kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana en sert daralmayı kaydetti.

Ülkede şubat, mart, nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise yüzde 10,4 daralma görüldü.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İstatistik Başkan Vekili Jonathan Athow, “İngiltere’de nisan ayındaki daralma bu zamana kadar ki sen sert daralma. Mart ayındaki daralmanın üç katından, koronavirüs öncesinde gördüğümüz en sert daralmanın ise 10 katından fazla.” İfadelerini kullandı.

Athow, “Ekonominin hemen her alanı darbe aldı; publar, eğitim, sağlık, araç satışları. Otomotiv üreticileri ve inşaat şirketleri özellikle ağır etkilenenlerden oldu.” dedi.

Öte yandan İngiltere’de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirleri 23 Mart’ta başlamış, nisan ayında sıkı bir şekilde sürdürülmüş, mayıs ayında ise gevşetilmeye başlanmıştı.

Bu yüzden ekonomistler arasında nisan ayı verilerinin en dip noktaya işaret ettiği düşüncesi hakim.

Büyüme verilerinin ardından açıklama yapan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak “Dünyanın birçok ekonomisinde olduğu gibi koronavirüs ekonomimize ciddi şekilde etki ediyor. Uyguladığımız maaş destek programı, hibeler, krediler, vergi indirimleri binlerce işletmeyi ve milyonlarca kişinin istihdamını kurtardı. Bu ekonomi açılınca bize hızlı bir şekilde toparlanma şansı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin karantinadan çıkış adımlarına da değinen Sunak, “Ekonomimizi kademeli ve güvenli bir şekilde açmak için planımızı ortaya koyduk. Gelecek hafta, daha fazla mağaza kapılarını açma imkanı bulacak ve hayatımızı biraz daha normalleştirebileceğiz.” dedi.

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) tahminlerine göre ise ülke son 300 yılın en derin krizine doğru ilerliyor.

Banka geçen ay yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının beklendiğini belirtti. İngiltere Merkez Bankası’nın tahminlerine göre bu yıl İngiliz ekonomisi yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebilir.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Japonya'da 'ekonomik gözlemler' son 11 yılın düşüğünde Japonya'da 'ekonomik gözlemler' son 11 yılın düşüğünde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Ödemeler bugün başlıyor

Ödemeler bugün başlıyor

Otobüs bileti tavan ücretlerinde indirim

Otobüs bileti tavan ücretlerinde indirim

İkinci dalga endişesi: Sert düştü

İkinci dalga endişesi: Sert düştü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Tekstil devi tarihinde ilk kez zarar açıkladı

Tekstil devi tarihinde ilk kez zarar açıkladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Metro'nun sahibi intihar etti

Metro'nun sahibi intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Ekonomiyi yeniden durduramayız

ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Ekonomiyi yeniden durduramayız

Japonya'da 'ekonomik gözlemler' son 11 yılın düşüğünde

Japonya'da 'ekonomik gözlemler' son 11 yılın düşüğünde

Covid-19 nedeniyle zarar edeceğini açıklayan Starbucks 400 şubesini kapatıyor

Kahve devinden kötü haber!

ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı

ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı

İngiliz restoran zinciri 3 bin kişiyi işten çıkaracak

3 bin kişiyi işten çıkaracak

Tekstil devi İnditex, tarihinde ilk kez zarar açıkladı

Tekstil devi tarihinde ilk kez zarar açıkladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.