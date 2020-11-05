FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. İngiliz perakende zinciri Sainsbury’s 3 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

İngiliz perakende zinciri Sainsbury’s 3 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 14:07 | Son Güncelleme

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Sainsbury’s, 3 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Sainsbury’s bu yılın ilk yarısında piyasa koşullarını gerekçe göstererek 137 milyon sterlin zarar açıklamıştı.

İngiliz perakende zinciri Sainsbury’s 3 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

Süpermarket zincirinden yapılan açıklamada ağırlıklı olarak Sainsbury’s’in iştikaki olan Argos’tan 3 bin 500 kişinin çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

Mobilya ürünleri, ev tekstili ve elektronik eşyaların satıldığı Argos mağazalarından 420’sinin kapatılacağı, Sainsbury’s mağazaları içerisinde 150 adet küçük Argos bölümlerine yer verileceği ifade edildi.

Sainsbury’s bu yılın ilk yarısında piyasa koşullarını gerekçe göstererek 137 milyon sterlin zarar açıklamıştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sainsbury’s Üst Yöneticisi Simon Roberts, işten çıkarılanlara yeni bazı alanlarda iş bulunabileceğini, ilerleyen dönemde yeniden istihdam edilebileceklerini bildirdi.

Sainsbury's bünyesinde yaklaşık 111 bin kişi istihdam ediliyor.

200 BİNDEN FAZLA İŞTEN ÇIKARMA

İngiltere’de karantina uygulamasının başladığı mart ayından bu yana, özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere, farklı sektörden çok sayıda şirket yaklaşık 200 binden fazla kişinin işten çıkarılmasına karar verdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugün yaptığı açıklamada ağustos ayında yüzde 4,5 olan işsizliğin gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,75 ile zirve seviyesine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan ikinci karantina kararı dün gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı.

İkinci karantina kararı kapsamında bar, restoran ve temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı.

16 Eylül'de yaptığı açıklamada ikinci karantinanın ekonomik açıdan "felaket" olacağını söyleyen Başbakan Johnson, 31 Ekim'deki açıklamasında artan vaka sayısı karşısında karantina kararı almaya mecbur kaldıklarını bildirmişti.

İngiltere'de martta da karantinaya gidilmiş ve önlemler, aşama aşama büyük ölçüde temmuzda kaldırılmıştı.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Piyasaların gözü Fed'in kararında Piyasaların gözü Fed'in kararında
Nakdi ücret desteği nasıl alınır?Nakdi ücret desteği nasıl alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
Bugün hesaplara yatıyor!
Bugün hesaplara yatıyor!
TBMM'de kabul edildi! Borçlar yapılandırılabilecek
TBMM'de kabul edildi! Borçlar yapılandırılabilecek
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
İkinci el araç fiyatları ne olacak?
İkinci el araç fiyatları ne olacak?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ankara Anlaşması ile İngiltere'de yaşamak için...
Ankara Anlaşması ile İngiltere'de yaşamak için...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
2020 en kolay göçmen kabul eden ülkeler listesi!
2020 en kolay göçmen kabul eden ülkeler listesi!
O ülke dünyanın en yüksek asgari ücretini veriyor!
O ülke dünyanın en yüksek asgari ücretini veriyor!
Almanya işçi alımı yapıyor mu?
Almanya işçi alımı yapıyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasaların gözü Fed'in kararında
Piyasaların gözü Fed'in kararında
94 yıl sonra ilk! İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 87,6 milyon sterlin zarar etti
Perakende devi ilk kez zarar açıkladı
ABD seçimlerinde Mavi Dalga senaryosu.. Mavi Dalga nedir, piyasaları nasıl etkiler? Mavi Dalga gelirse dolar düşer mi?
ABD seçimlerinde Mavi Dalga senaryosu!
Suudi Arabistan'ın bütçesi 49,2 milyar dolar açık verdi!
Bütçesi 49,2 milyar dolar açık verdi!
ABD'de yeni konut satışları eylülde beklenenin aksine düştü
ABD'de yeni konut satışları eylülde beklenenin aksine düştü
Adidas, Reebok'ı satmaya hazırlanıyor
Adidas, Reebok'ı satmaya hazırlanıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.