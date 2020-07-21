İngiltere’de 900 bin kamu çalışanının maaşına zam yapılacak

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, 900 bin kamu çalışanının maaşlarına enflasyon oranının üzerinde zam yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Rishi Sunak, hükümetin, kamu çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ortaya koyduğu katkının farkında olduğunu belirterek söz konusu çalışanların maaşlarının yüzde 3,1’e varan oranlarda artırılacağını açıkladı.

İngiliz hükümetinin kamu çalışanlarına yönelik maaş zammı kararına doktor ve öğretmenler dahil edilirken, 2018 yılında zam yapılan hemşireler dahil edilmedi.

Hükümetin son düzenlemesine göre, ülkedeki öğretmenlerin maaşlarına yüzde 3,1, dişçi ve doktorların maaşlarına ise yüzde 2,8 zam yapılacak.

Yine aynı düzenleme kapsamında ülkedeki polis, hapishane çalışanları ve Ulusal Suç Ajansı çalışanları, yargı mensupları ve kıdemli devlet memurlarının maaşları ise yüzde 2 seviyesinde artırılacak.

İngiliz ekonomisi mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 19,1 daraldı.

Ülke ekonomisi mart ayında yüzde 6,9, nisan ayında ise yüzde 20,4 seviyesinde daralmıştı.