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İngiltere'de araç satışları düşüş eğilimini beşinci aya taşıdı

05.03.2025 15:05
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İngiltere'de araç satışları şubatta yıllık bazda yüzde 1 gerilerken, satışlarda üst üste beşinci ayda düşüş görüldü.

İngiltere'de araç satışları düşüş eğilimini beşinci aya taşıdı

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), şubat ayına ilişkin araç satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede toplam araç satışları yıllık bazda yüzde 1 düşüşle 84 bin 54 olarak gerçekleşti.

Bu azalışla, İngiltere'de toplam araç satışları düşüş eğilimini beşinci aya taşıdı.

Öte yandan, elektrikli araç satışları söz konusu dönemde yüzde 41,7 artarak 21 bin 244 oldu. Böylece, geçen ay satılan her dört araçtan biri elektrikli olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de geçen ay satılan Tesla marka araç sayısı 3 bin 850 ile toplam elektrikli araçların yaklaşık yüzde 18'ini oluşturdu.

SMMT, gelecek ay elektrikli araç satışlarındaki büyümenin hızlanmasını bekliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Araç
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