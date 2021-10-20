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İngiltere'de enflasyon eylülde yüzde 3,1 oldu

20.10.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 3,1 artış kaydetti. TÜFE, ağustosta yüzde 3,2 artmıştı.

İngiltere'de enflasyon eylülde yüzde 3,1 oldu

İngiltere'de enflasyon geçen ay yüzde 3,1 ile hız kesti.

ONS açıklamasında, ulaşım giderlerindeki yükselişin eylülde enflasyona artış yönünde katkı sunduğu belirtilerek, hükümetin, salgın nedeniyle Ağustos 2020'de restoran ve kafelerdeki hesapların yüzde 50'sini ödediği, bunun Ağustos 2021'de fiyat farkları nedeniyle enflasyonun artmasına neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'de akaryakıt fiyatlarının bu yılın eylül ayı itibarıyla Eylül 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördüğü bildirildi.

TEDARİK SIKINTISI MALİYETLERİ ETKİLEDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen ONS Fiyat İstatistikleri Başkanı Mike Hardie, yılın bu zamanında mobilya ve ev eşyasındaki fiyat düşüşünün 2020'nin aynı dönemine göre daha az olduğunu bildirdi.

Hardie, İngiltere'de son dönemde yaşanan tedarik sıkıntısının maliyetleri arttırdığını belirterek, "Kara yoluyla nakliye masrafları tüm yaz boyunca artmaya devem etti." ifadesini kullandı.

HSBC Kıdemli Ekonomisti Liz Martins ise "Enflasyon ile ilgili endişelerimizi, sırf rakam (eylül ayında) biraz daha düşük geldi diye bir kenara koyamayız. Eylül ayından bu yana doğal gaz, akaryakıt ve küresel petrol fiyatlarında büyük bir yükseliş yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İngiltere Merkez Bankası'nın yükselen enflasyonu frenlemek için yıl sonundan önce politika faizi artırımına gitmesine ilişkin beklentiler artmış durumda.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, hafta başında yaptığı açıklamada, "Banka, özellikle orta vadeli enflasyon ve orta vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin bir risk görürse harekete geçmek zorundadır ve geçmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Enflasyonda hedef seviyesi yüzde 2 olan İngiltere Merkez Bankası, bu yılın sonuna kadar enflasyonun yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyor. Banka, halihazırda politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde tutuyor.

Uzmanlar, İngiltere Merkez Bankası'nın, bu yıl içerisinde ya da 2022 başında harekete geçerek gelişmiş ekonomiler arasında ilk faiz artırımı yapan merkez bankası olabileceğini belirtiyor.(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon İngiltere
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