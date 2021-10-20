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E-ticaret devi Amazon 150 bin mevsimlik işçi alacak!

20.10.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın marka değeri en yüksek şirketleri listesinin başında olan Amazon, ilk tatil sezonu için 150 bin mevsimlik işçi alacağını duyurdu.

E-ticaret devi Amazon 150 bin mevsimlik işçi alacak!

Dünyanın en büyük online alışveriş sitesi Amazon, ABD perakende satışlarının eylül ayında bir önceki aya göre keskin bir şekilde artmasının ardından tatil sezonuna tamamen hazırlıklı girmeyi planlıyor.

150 BİN MEVSİMLİK İŞÇİ ALACAK

ABD’li e-ticaret devi Amazon, tatil döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde 150 bin mevsimlik işçi çalıştırmayı planladığını açıkladı.

Geçen yıl şirket, pandemi yoluyla personel sayısını artırdıktan sonra 100 bin mevsimlik işçi için ilana çıkmıştı.

Amazon’un işe alım planı, ABD’deki büyük bir işgücü sıkıntısı ve artan sendika faaliyetleri sırasında ortaya çıktı ve bu da şirketlerin yıl sonu alışverişi döneminde önemli olan işçileri çekmek için ücretleri artırmasına yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon
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