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İngiltere'de işsizlik hafif yükseldi

20.03.2025 11:32
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İngiltere'de işsizlik oranı, Kasım 2024-Ocak 2025 aylarını kapsayan üç aylık dönemde önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,1 artarak 4,4'e yükseldi.

İngiltere'de işsizlik hafif yükseldi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kasım 2024-Ocak 2025 dönemine ilişkin işsizlik ve ücret verilerini yayımladı.

Buna göre, işsizlik söz konusu dönemde önceki çeyreklik döneme kıyasla yüzde 0,1 artışla yüzde 4,4 oldu. İşsizlik, yıllık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

Bu dönemde, çalışanların ikramiye hariç maaşlarındaki artış yıllık bazda yüzde 5,9, ikramiyeler dahil maaşlardaki artış ise 5,8 olarak kayıtlara geçti.

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlarda da yıllık bazda sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 2,2 artış görüldü. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere işsizlik
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