FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

İngiltere'de işsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde yükseldi

İngiltere'de işsizlik oranı ocak-mart döneminde yüzde 5'e yükseldi.

İngiltere'de işsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde yükseldi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik ocak-mart döneminde yüzde 5'e yükseldi. İşsizlik oranı yıllık bazda yüzde 0,5 artarken çeyreklik bazda yüzde 0,2 geriledi.

İngiltere'de çalışanların ikramiyeler hariç düzenli maaşlarındaki artış ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,4 yükseldi, ikramiyeler dahil maaşlardaki artış oranı ise yüzde 4,1 oldu.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş ilanlarının son beş yılın en düşük seviyesinde olması ve işsizliğin bir yıl öncesine göre daha yüksek olması nedeniyle iş gücü piyasasının zayıf seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Düzenli maaşlardaki artış oranının da yavaşladığını kaydeden McKeown, konaklama ve perakende gibi düşük ücretli sektörlerde yeni iş ilanları ve istihdamın düşük seyrettiğini ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimatMarketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat
Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyorYüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

Anahtar Kelimeler:
İngiltere işsizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Yılanlı sahne olay yarattı! “Dizi kontrolden çıktı”

Yılanlı sahne olay yarattı! “Dizi kontrolden çıktı”

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.