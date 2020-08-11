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İngiltere’de karantina döneminde 730 bin kişi işini kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 11.08.2020 15:02 | Son Güncelleme

İngiltere’de karantina döneminde yaklaşık 730 bin kişi işini kaybetti.Ülkede işsizlik oranı haziran ayında yüzde 3,9 ile bir önceki aydaki seviyesini korudu

İngiltere’de karantina döneminde 730 bin kişi işini kaybetti

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada ülkede işsizliğin haziran ayında yüzde 3,9 ile bir önceki aydaki seviyesini koruduğu bildirildi. Ekonomistlerin beklentisi İngiltere’de işsizliğin haziran ayında yüzde 4,2 seviyesine yükselmesi yönündeydi.

ONS açıklamasında İngiltere’de mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde öncü verilere göre yaklaşık 730 bin kişinin şirketlerin bordrolarından çıkarıldığı da bildirildi. Bu da öncü verilere göre İngiltere’de karantina önlemlerinin başladığı mart ayından haziran ayının sonuna kadarki dönemde bu kişilerin işlerini kaybettiği anlamına geliyor.

Yine ONS’nin öncü verilerine göre, İngiltere’de sadece haziran ayında 114 bin kişi işini kaybetmiş durumda.

İngiltere’de bu işten çıkarmaların henüz resmi işsizlik verilerine yansımamış olması ise hükümetin ekim ayının sonuna kadar sürdürmeyi hedeflediği ücretli izin programından kaynaklanıyor.

İngiliz hükümeti daha önce İngiltere’de salgın nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara maaş ödemelerinin yüzde 80’inin 2 bin 500 sterline kadar karşılanacağını bildirmişti.

Uzmanlar, İngiliz hükümetinin bu ücretli izin programını ekim ayında sonlandırmasıyla birlikte ülkede işsizliğin ciddi şekilde artmasını bekliyor.

Halihazırda ülkede yaklaşık 9,4 milyon kişi hükümetin ücretli izin programından yararlanıyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Ulusal İstatistik Uzmanı Jonathan Athow, “En çok etkilenenler istihdam piyasasındaki gençler, 24 yaş ve altındakiler, ya da bu yaşın üzerindeki daha az beceri gerektiren, daha rutin işlerde çalışanlar.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de karantinadan kademeli çıkış planı kapsamında hükümet tarafından bu ayın başında itibaren kişi başı 10 sterline kadar indirimli yemek kampanyası başlatılmıştı.

İngiltere’de bu program kapsamında vatandaşlar pazartesi, salı ve çarşamba günleri restoran ve kafelerde indirimli yemek yerken, bu indirim oranı hükümet tarafından restoranlara ödeniyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeme içme ve hizmet sektörünün desteklenmesi için uygulan program kapsamında sadece bir haftada 11 milyon kez yemek yendiğini bildirmişti.

KAYNAK:AA

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