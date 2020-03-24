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İngiltere’de restoran zincirleri kapısına kilit vuruyor! 135 bin çalışanı var

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2020 09:26 | Son Güncelleme

İngiltere’de dünyaca ünlü restoran zincirleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kepenk indirmeye başladı. McDonalds’ın İngiltere genelinde toplam 135 bin çalışanı bulunuyor.

İngiltere’de restoran zincirleri kapısına kilit vuruyor! 135 bin çalışanı var

Hazır yemek zinciri McDonalds, İngiltere’deki 1270 restoranının yarından itibaren kapalı olacağını duyurdu.

McDonalds’ın İngiltere genelinde toplam 135 bin çalışanı bulunuyor.

Merkezi Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde olan Nandos ise İngiltere’deki toplam 400 restoranın kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

İngiliz kahve zinciri Costa da ülkedeki yaklaşık 2 bin kafesinin kapatılmasını kararlaştırdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla birahane ve restoranların kapatılması tavsiyesinde bulunmuştu.

İngiltere’de şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 335 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
McDonald’s, koronavirüs, ingiltere,

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