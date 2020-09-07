İngiltere'de salgının etkilerine dayanamayan mağazalar kepenk kapatıyor

İngiliz hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik yaralarını sarabilmek için kamu harcamalarını artırsa da zor durumda olan perakende mağazaları teker teker kapanıyor.

Perakende Araştırmaları Merkezi'nin (SRR) verilerine göre, yılın başından 5 Ağustos'a kadar 49 İngiliz perakende şirketi iflas etti. Bu iflaslar sonucu toplam 3 bin 140 mağaza kapandı, 61 bin 230 kişi işini kaybetti.

İngiltere'de karantina tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 15 Haziran'da mağazalarını yeniden açan şirketlerin büyük çoğunluğu şubelerinin bir kısmını kapatarak küçülmeye gitti.

Özellikle başkent Londra'da salgından korunmak için insanların evlerinden çalışması, kafe, restoran ve perakende mağazalarına olan talebi azaltıyor.

İngiliz perakende sektöründe Debanhams, Monsoon, Quiz, Victoria's Secret, Aldo, Johnsons Shoes, Antler, Oasis, Warehouse, Cath Kidston, Autonomy of Clothing, Lombok, Birghthouse, Laura Ashley, Hawkin's Bazaar, Ashbury Furniture ve Beales gibi çok sayıda şirket iflas bayrağını çekmiş durumda.